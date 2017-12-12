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Araç muayenesinde yeni ücretler

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 12.12.2017 18:56
Araç muayenesinde yeni ücretler

Araç muayene ücretleri, 1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında arttı - Buna göre, araç muayene ücretleri yıl başından itibaren 115,64 lira ile 305,62 lira arasında değişecek

Araç muayene ücretleri, 1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında artırıldı. Buna göre, muayene ücretleri 115,64 lira ile 305,62 lira arasında olacak.

Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu ile bu kapsamdaki yönetmeliklerde düzenlenen belge, ceza ve muayene ücretleri 2018 yılı için yeniden belirlendi. Söz konusu ücretlerde, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2018 yılı için belirlenen yüzde 14,47'lik yeniden değerleme oranında artışa gidildi.

Buna göre, yıl başından itibaren dahil muayene ücretleri; otobüs, kamyon, çekici ve tankerlerde 267,86 liradan 305,62 liraya, otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklarda 198,24 liradan 226,56 liraya, traktör, motosiklet ve motorlu bisikletlerde 101,48 liradan 115,64 liraya yükseldi.

Araç grubuna göre 2018'de uygulanacak KDV dahil araç muayene ücretleri şöyle: (TL)

Araç Grubu

Eski ücret

Yeni ücret

Otobüs, kamyon, çekici ve tankerler

267,86

305,62

Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork

198,24

226,56

Traktör (römorklu ve römorksuz), motosiklet, motorlu bisiklet

101,48

115,64

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