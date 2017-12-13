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larına yeni yıldan itibaren geliyor

ücretlerine yeniden değerleme mı geliyor. 1 Ocak'tan itibaren pasaport almak isteyenler yüzde 14.7 oranında daha fazla para ödeyecek

Giriş Tarihi: 13.12.2017 17:25 Güncelleme Tarihi: 13.12.2017 17:32
Pasaport harçlarına yeni yıldan itibaren zam geliyor

2018 yılı için yüzde 14.7 olarak belirlenen yeniden değerleme oranı, Bakanlar Kurulu değişiklik yetkisini kullanmazsa, kamunun sunduğu vergi, ve cezalara aynı oranda gelmesine neden olacak.

PASAPORT HARÇ ÜCRETLERİ ARTIYOR

Zamlı fiyatlardan ücretleri de etkilenecek. Buna göre bir yıllık pasaport harcı 25,8 lira artışla 175.5 liradan 201.3 liraya çıkacak.

31 ARALIK'A KADAR VAKİT VAR

3 yıldan fazla süreli pasaport harcı ise 573,10 liradan 657.4 liraya yükselecek. Zamdan etkilenmek istemeyenlerin yıl sonuna kadar vakti var.

Mevcut pasaport ve harç fiyatları şöyle:

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Pasaport harçlarına yeni yıldan itibaren zam geliyor
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