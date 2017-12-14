Haberler > Ekonomi Haberleri > Bakanlıktan vatandaşa kritik uyarı

vatandaşa kritik uyarı

, ve Haberleşme Bakanlığı, dolandırıcıların, adına bazı kurum ve kuruluşlardan para talep ettiği, bu kişilere itibar edilmemesi ve adli mercilere başvurulması uyarısında bulundu.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 14.12.2017 20:32 Güncelleme Tarihi: 14.12.2017 21:34
Bakanlıktan vatandaşa kritik uyarı

, ve Haberleşme Bakanlığınca, dolandırıcıların, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan adına bazı kurum ve kuruluşlardan para talep ettiği, bu kişilere itibar edilmemesi uyarısında bulunuldu.

yapılan açıklamaya göre, dolandırıcıların, adına bazı kurum ve kuruluşlardan, kişilerden veya özel sektör kuruluşlarından para talep ettiğine ilişkin bilgilere ulaşıldığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Herhangi bir şekilde Bakan Arslan adına, Bakanlığımız veya Bakanlığımız yöneticileri adına böyle bir talebi olan kişilere itibar edilmemesi ve adli mercilere şikayette bulunulması önemle rica olunur. Söz konusu dolandırıcıların yakalanması ve haklarında işlem yapılmasına ilişkin resmi süreç başlatılmıştır."

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakanlıktan vatandaşa kritik uyarı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN