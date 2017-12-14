Türk Akımı'nın güzergâhı değişti

Türkiye ile Rusya arasında son dönemde yürütülen en önemli enerji projesi olarak öne çıkan Türk Akımı'nda, boru hattının Avrupa güzergâhı konusunda sürpriz bir gelişme yaşanıyor. Hattın, Trakya'dan Yunanistan'a ve Avrupa'ya uzanması öngörülüyordu, fakat güzergâh konusunda önemli bir makas değişikliği gündeme geldi. Buna göre hat, Türkiye'den çıktıktan sonra Yunanistan yerine Bulgaristan'a giriş yapacak. Habertürk'ün haberine göre sonrasında da Bulgaristan, Romanya, Macaristan üzerinden Avrupa'nın kalbi Avusturya'ya ulaşacak.

BULGARİSTAN'LA TEMAS

Bulgaristan'ın da hazırlıklara başladığı belirtildi. Türk Akımı ile Ukrayna bypass edilecek. Türk Akımı'nda Bulgaristan hattının tercih edilmesiyle mevcut boru hattı tersine işleyecek. Mevcut Bulgaristan, Romanya hattına Macaristan ve sonra Avusturya eklenecek. Kaynaklar, bu yönde atılacak bir adımın, karaya yapılacak boru hattının milyonlarca dolarlık yatırım maliyetini de ortadan kaldıracağına işaret etti.

AVRUPA'YA 15.7 MİLYAR METREKÜP GAZ TAŞINACAK

Rus doğalgazını Türkiye ve Avrupa'ya taşıyacak Türk Akımı Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nin deniz bölümü (Karadeniz'ın tabanına) inşaatı hızla ilerliyor. Boru hattının Karadeniz tabanına inşa edilen iki derin deniz geçiş hattının toplam uzunluğunun 600 kilometre dolaylarına ulaştığı belirtiliyor. Kaynaklar, Türkiye sınırları içinde inşa edilecek hatla ilgili de çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Hatla birlikte Türkiye üzerinden Avrupa'ya yıllık 15 milyar 750 milyon metreküp gaz taşınacak" diye konuştu.