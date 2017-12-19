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ile lar imzalandı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Cibuti ve arasında bazı lar imzalandı

Giriş Tarihi: 19.12.2017 17:55 Güncelleme Tarihi: 19.12.2017 17:56
Cibuti ile anlaşmalar imzalandı!
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Cibuti ile anlaşmalar imzalandı!
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