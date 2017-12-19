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Cibuti ile anlaşmalar imzalandı!
Cibuti
ile
anlaşma
lar imzalandı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile
Cibuti
Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Cibuti ve
Türkiye
arasında bazı
anlaşma
lar imzalandı
Giriş Tarihi: 19.12.2017
17:55
Güncelleme Tarihi: 19.12.2017
17:56
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