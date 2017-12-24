Yerli enerjiye dev destek

Enerji
de dışa bağımlılığı azaltmaya yönelik bir dizi adımlar atan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yerli kaynaklar üzerinden geliştirilen enerji santrallerinin sabit işletme maliyetlerini düşürmeye yönelik destek getiriyor.
BAĞIMLILIK AZALACAK
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK
), öncelikle yerli kaynaklarla elektrik enerjisi arzının sürdürülmesini sağlayan santrallere ilk kez 2018'den itibaren sabit işletme maliyetlerini giderecek bir formül geliştiriyor. Bu sayede ithal kaynaklara olan bağımlılığı azaltmayı da amaçlayan EPDK, getirdiği yönetmelikle güvenilir kurulu güç kapasitesinin korunmasını sağlayacak. Ayrıca yeni kurulu güçlerin sisteme dahil olması halinde yerli kaynaklara öncelik veren bir kapasite mekanizması getirilecek. Böylece uzun vadeli arz yeterliliği ve sistem güvenliğinin temini sağlanacak.
Destekleme sisteminde önceliğin yerli kaynaklardan enerji sağlayan santrallerin sabit işletme maliyetlerini karşılayabilmeleri için kurulu güç başına ödeme desteği verilecek.
SAAT BAŞI ÜRETİME ÖDEME
Bu sayede santralin işletme maliyetlerinin karşılanması garanti altına alınacak. Bu kapsamda örneğin, '1 MW linyit kömüre dayalı güç için her bir saat
karşılığı X lira sabit maliyet ihtiyacı var' denilerek ona göre destekleme yapılacak. Bunun için de her bir yerli kaynak tipi için piyasadaki saatlik fiyat düzeyinin belirlenen sabit işletme maliyeti ihtiyacının ne kadarını karşıladığına bakılacak.