Haberler > Ekonomi Haberleri > Taşeron firmalarla ilgili Bakan Sarıeroğlu'ndan açıklama

firmalarla ilgili 'ndan açıklama

işçilere kadro veren düzenlemenin ardından Bakan taşeron firmalarla ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. Sarıeroğlu, düzenlemede tazminat maddesinin de yer aldığını belirtti.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 25.12.2017 12:22 Güncelleme Tarihi: 25.12.2017 13:06
Taşeron firmalarla ilgili Bakan Sarıeroğlu'ndan açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı , " düzenlemesini iyi niyetle yaptık. Bu süreçte kimsenin mağdur olmasını istemiyoruz. Hiçbir firmamızın mağdur olmasını, kapanmasını arzu etmeyiz. Bu süreçte sıkıntı ve mağduriyetler yaşanırsa gerekli değerlendirmeleri yaparız." dedi.

, yaptığı açıklamada, taşeron işçileri kadroya kavuşturan düzenlemede işverenleri de düşündüklerini belirterek, bu kapsamda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile istişarelerde bulunduklarını bildirdi.

Alt işveren firmaların mağdur olmaması için düzenlemede tazminat maddesine yer verdiklerini vurgulayan Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

"Alt işveren firmalarının fesih edilen sözleşmelerden sözleşme konusu işin yüzde 80'ini tamamlamayanlar için yükleniciye yüzde 80 ile yapılan işin tutarı arasındaki bedel farkının yüzde 5'i oranında tazminat ödenecek. Bu firmaların kamu kurumlarına ait işlerin yürütülmesinde kullandığı taşınırlar ile tüketim malzemelerini, ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından satın alınmasına veya kiralanmasına imkan sağlanacak."

Taşeron işçileri kadroya kavuşturan düzenlemeyi titiz ve ayrıntılı bir çalışmanın ardından hayata geçirdiklerini dile getiren Sarıeroğlu, "Taşeron düzenlemesini iyi niyetle yaptık. Bu süreçte kimsenin mağdur olmasını istemiyoruz. Hiçbir firmamızın mağdur olmasını, kapanmasını arzu etmeyiz. Bu süreçte sıkıntı ve mağduriyetler yaşanırsa gerekli değerlendirmeleri yaparız." diye konuştu.

İşte taşeron işçilerin kadroya alınacağı tüm kurumların listesi
Taşeron işçi kadrolu oldu
Taşeron düzenlemesi KHK'da yayımlandı!

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Taşeron firmalarla ilgili Bakan Sarıeroğlu'ndan açıklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN