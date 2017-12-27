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Bakan Fakıbaba'dan 4 dolarlık et yanıtı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı , 'ın "4 dolara et" önerisine yanıt verdi.

Giriş Tarihi: 27.12.2017 10:33
Bakan Fakıbaba'dan 4 dolarlık et yanıtı

Fakıbaba, "Taşıma suyla değirmen dönmeyeceğini bilen bir kardeşinizim. Üç dolara alırsınız, yarın 5 olur, 8 olur. Benim özellikle üretici kardeşlerimi küstürmemem lazım. 3 veya 4 dolardan göndermesi benim için çok önemli değil. Benim üreticimin maliyetleri nedir, benim üreticimin maliyetleri gerçek fiyatları yansıtır.

Hep üreticinin yanında olduk. Türkiye'deki üreticiler bu işin ihracatını yapabilecek kapasitede olan insanlardır. Biz devlet olarak onlara destek verdiğimizde inanıyorum ki kısa sürede et ithal eden bir ülke değil, ihraç eden bir ülke olacağız" diye konuştu.

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Bakan Fakıbaba'dan 4 dolarlık et yanıtı
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