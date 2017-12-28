Bakan Arslan, 1915 Çanakkale Köprüsü için tarih verdi

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Tekirdağ'da Muratlı-Karıştıran, Kapaklı-Saray, çevre yolunun açılışını Tekirdağ-Hayrabolu karayolunun temel atma törenine katıldı.

"2023 YILINDA HİZMETE SUNMAYI HEDEFLİYORUZ"

1915 Çanakkale Köprüsü'nün çok önemli olduğunu ve Tekirdağ, Trakya'yı, Avrupa'yı, Çanakkale üzerinden Ege'ye bağlayacak önemli bir rüya ve hayalleri olduğunu söyledi. Arslan, "Bizim farkımız, biz hayal edip rüya görmekle kalmıyoruz. Biz hayalleri gerçekleştiriyoruz. Bu sene içerisinde inşallah 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temelini attık. Köprü projesi bitti, kulelerinde rüzgar testlerini yaptık. Daha önce de testlerini yapmıştık, inşallah proje tüm hızıyla devam ediyor. Hedefimiz Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılı olan dünyanın en uzun en uzun açıklıkla 2023 metre açıklıklı köprüsünü, 2023 yılında insanımızın hizmetine sunmak" dedi.

"HIZLI TRENLE İNŞALLAH AVRUPA'YA BAĞLANACAĞIZ"

Bakan Arslan, bakanlığın yatırımlarını da anlatarak, "Bunlarla yetinmediğimizi de biliyorsunuz İstanbul-Avrupa hızlı tren projesi elbette ki Tekirdağ'dan Çerkezköy'den, Çorlu'dan, Büyükkarıştıran'dan geçecek. Geçen geldiğimizde onunda sözünü vermiştik, ihalesini yapacağız demiştik. İhale süreçlerini başlattık hızlı trenle inşallah Avrupa'ya bağlanacağız. Tekirdağ'da üretilen ürünleri Asya'ya kadar, Uzakdoğu'ya kadar gönderebilecek hale geleceğiz. Hiç şüpheniz olmasın ki, bütün bunları Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük destekleriyle sayın Başbakanımızın önderliğinde yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz onlara da teşekkür ediyorum" diye konuştu.