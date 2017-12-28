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Son dakika: 'su şirketi ağabeyine devretti

Bakanlıkların inceleme başlattığı 'ın 25 yaşındaki 'su şirketi devretti.

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 28.12.2017 15:59 Güncelleme Tarihi: 28.12.2017 16:21
Son dakika: Çiftlik Bank CEO'su şirketi ağabeyine devretti

İstanbul Ticaret Odası'nın kayıtlarına göre adına kayıtlı, 15 milyon TL sermayeli "Çiftlik Bilgi İşlem Bilişim Tarım Hayvancılık Ticaret Limited Şirketi" yer alıyordu. Kayıtlara göre Aydın şimdi şirketin eski ortağı olarak görünüyor.

AĞABEYİNİN KIBRIS MERKEZLİ ŞİRKETİNE DEVRETTİ

Aydın'ın bu şirkette sahip olduğu hissenin tamamı ağabeyi 'ın merkezli şirketine devrettiği öğrenildi

OYUNCU MEHMET ÇEVİK BASIN DANIŞMANLIĞINI YAPIYORMUŞ

Öte yandan 'ın medya basın danışmanlığını tiyatro ve sinema oyuncusu Mehmet Çevik'in yaptığı ortaya çıktı.

Çevik şirketle ilgili iddialara cevap verirken "Şirketimizin 'su bakanlıktan zaten kendisi soruşturma isteyerek iyi niyetli açılımı göstermiştir" dedi.

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Son dakika: Çiftlik Bank CEO'su şirketi ağabeyine devretti
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