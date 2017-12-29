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BIST Başkanı Karadağ'dan açıklaması

İstanbul Başkanı ile ilgili olarak yatırımcıları tekrar uyardı. Kripto para yatırımını kumar olarak değerlendiren Karadağ, "Kumar oynamak isteyen varsa başka platformlarda işini yapsın" ifadelerini kullandı

Giriş Tarihi: 29.12.2017 17:23 Güncelleme Tarihi: 29.12.2017 17:30
BIST Başkanı Karadağ'dan Bitcoin açıklaması

Karadağ blockchain teknolojilerini yakından takip ettiklerini, önümüzdeki süreçte ürünlerde de bu teknolojileri kullanacaklarını kaydetti. Karadağ "Kriptoloji, para transferinde belki merkez bankalarının ve tüm finans sisteminin vazgeçemeyeceği bir alan ve teknoloji, bu alana yatırım yapmayan kuruluşlar zaten ciddi anlamda geride kalacak" dedi.

BITCOIN ÇOK MANİPÜLATİF

'in çok manipülatif olduğunu söyleyen Karadağ konuya ilişkin olarak "Kumar oynamak isteyen başka platformlarda işini yapsın. Bugün 3 lira, yarın 3 milyon derken bir sonraki gün aşağı yönlü harekette mağduriyetler yaşamasınlar. Biz bitcoinle ilgili uyarıyoruz ama finans teknolojisinde yer alan kurumların blockchain teknolojileri ve benzer teknolojileri takip ediyor olması lazım. Hem yatırım maliyetlerini azaltıyor, hem de güvenliği oldukça yüksek seviyelere çıkıyor" diye konuştu.

BORSA İSTANBUL 2018'DE HALKA ARZ EDİLECEK

Karadağ 2018'de nın halka arz çalışmalarının sürdüğünü belirterek "2018'de inşallah Borsa halka arz edilecek" dedi. Şu anda 10-12 firmanın halka arza hazırlandığını kaydeden Karadağ, 2018'de halka arz ikliminin uygun olduğunu düşündüğünü ve gelecek sene halka arzda 10 milyar TL'nin yakalanabileceğini sözlerine ekledi.

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BIST Başkanı Karadağ'dan Bitcoin açıklaması
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