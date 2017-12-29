Bitcoin nedir? Bitcoin bugün ne kadar? (29.12.2017)

2017 yılının başından beri yükselişini sürdüren bitcoin gündemden düşmüyor. Son zamanlarda altından çok daha meşhur olan dijital yatırım aracı bitcoin nedir? Bitcoin nasıl alınır, nasıl satılır? Bitcoin kaç TL oldu? Bitcoin ne kadar?

Bitcoin güncel durumda rekor üstüne rekor kırıyor. 12 bin dolar bandını aşması konuşurken bitcoin 20 bin doları geçti. Bitcoin rekora doymayarak 70 bin Türk lirasını aştı. Ancak güncel durumda 53 bin bandına geriledi. Bitcoinin önümüzdeki günlerde akıbetinin ne olacağı merakla bekleniyor.

Bitcoin ne kadar?

Avustralyalı iş adamı Craig Wright, sanal parayı bulan kişi olduğunu ve uzun süredir Nakamoto lakabını kullandığını duyurdu. Bitcoin'in önde gelen kullanıcıları ve sanal parayı geliştiren yazılımcılar da Craig Wright'ın Bitcoin'i bulan kişi olduğunu teyit ediyor. BBC'nin haberine göre Craig Wright kimliğini açıklarken, Bitcoin'in yaratıcısına ait olduğu bilinen Bitcoinlere dair teknik verileri de paylaştı ve böylece sanal paranın yaratıcısı olduğunu da kanıtlamış oldu. Kimliğini BBC, Economist ve GQ yayın kuruluşlarına eş zamanlı olarak açıklayan Wright, BBC'ye tarihte gerçekleşen ilk Bitcoin para transferine dair dijital belgeleri de gösterdi. Craig Wright, kimliğini açıklayarak Bitcoin'in mucidinin kim olduğu tartışmalarına bir son vermek istediğini ifade etti.

Bitcoin'in yüzü olmak istemediğini ifade eden Craig Wright, "Kimliğimi açıkladım çünkü son zamanlarda üstümde giderek artan bir baskı vardı. Sevdiğim insanların da aslı olmayan dedikodulardan olumsuz etkilenmesini istemedim" diyor. Yetkililer Wright'in kimliğini devam eden bir vergi soruşturması yüzünden açıkladığını belirtti.

Bu sanal para biriminin bağlı olduğu bir güç veya merkez bulunmadığı için fiyatını tamamen arz ve talep koşulları belirliyor. Normal ekonomi şartlarında olduğu gibi talep artınca fiyat yükselirken, talep azalınca fiyat düşüyor.

Ancak, bu sana para birimi son yıllarda ciddi bir düşüş yaşamış olsa da, tekrar yükselişe geçtiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.