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Kara elmastan 350 milyar dolar

Bakanlığı’nın yerli enerji stratejisi çerçevesinde , adım adım dışa bağımlılıktan kurtulacak. Yerli kömür rezerviyle ekonomiye 350 milyar dolarlık katkı sağlanacak

BARIŞ ŞİMŞEK
BARIŞ ŞİMŞEK Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 1.1.2018
Kara elmastan 350 milyar dolar

Bu yıl, 'nin de dışa bağımlılığını azaltma hedefi kapsamında da milat olacak. Kasım 2017'de Yerli Kömür Çalıştayı'nı toplayarak, 'Akıllı Kömür Kullanımı Dönemi' başlatan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bu yılki gündeminde üretimde 12. sırada yer alan Türkiye'yi kömür liginde daha üst sıralara çıkarmak yer alacak. Son dönemde yapılan arama ve sondaj faaliyetleri ile kömür rezervi 17.3 milyar ton olarak belirlenirken, bu miktarın ekonomiye kazandırılması ile 350 milyar dolarlık bir ekonomik kazanım sağlanması da öngörülüyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın yerli linyit rezervlerinin ekonomiye kazandırılması için başlattığı çalışmalar çerçevesinde 2018'de "Kara elmas"ı gün yüzüne çıkarma çalışmaları hızlanacak.

Bakan Berat Albayrak, Türkiye’nin ilk sondaj gemisini inceledi

UCUZ ELEKTRİK YOLU
Yerli kömürden elektrik üretmek için oluşturulacak yeni model ile hem vatandaşın ucuz elektrik tüketmesi hem de kömür madenciliğinin geliştirilmesi hedefleniyor. Yeni dönemde kömür yalnızca bir emtia olarak sunulmayacak. Yerli kömürün kurulu güç içindeki payı Avrupa'da kullanılan, insan sağlığına ve çevreye zararsız yeni nesil ileri teknoloji santrallerle sağlanacak.
Kurulum çalışmalarına devam edilen bin 915 MW yerli kömür kaynaklı kurulu güç ile birlikte tüm santraller devreye alındığında elektrik üretim amaçlı özel sektöre devredilen kömür sahalarında toplamda 2 bin 735 MW kurulu gücünde yerli linyit yakıtlı kurulmuş olacak.
Çayırhan, Afyonkarahisar-Dinar, Tekirdağ-Çerkezköy, Malkara, Konya Karapınar ve Afşin Elbistan kömür havzalarının yatırıma açılabilmesi için de yol haritası çalışmaları hızlandı.

Türkiye’nin enerjisi yükseliyor

ESKİŞEHİR'DE 25 BİN İSTİHDAM
Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası ile Eskişehir Alpu sahasında devam eden çalışmaların yalnızca Eskişehir ayağında 900-bin 100 MW arası kurulu güce sahip bir termik santral için de ihale süreci başlatıldı. Eskişehir'de yapılması planlanan santral kapsamında ise açılacak kömür madenlerinde 25 bin kişinin fiilen çalışması hedefleniyor. Enerji Bakanlığı yerli kömürü ekonomiye kazandırma faaliyetlerine son sürat devam ederken, diğer yandan da Denizli, Afyonkarahisar, Aydın, Tekirdağ, Edirne, İstanbul, Muş, Ankara, Amasya, Karabük ve Çankırı illeri başta olmak üzere tüm ülke sathında linyit arama ve rezerv belirleme çalışmalarını da devam ettiriyor.
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