Son dakika: İhracat rekor kırdı

2017 yılı Aralık ayı ihracatı, 13 milyar 881 milyon dolar ile tüm aralık ayı ihracatları içerisinde en yüksek seviyeye ulaştı

Bahse konu öncü verilere göre dış ticaret hacmi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19.85 artarak 37 milyar 334 milyon dolar oldu. Orta Vadeli Programda 156.5 milyar dolar olarak belirtilen 2017 tahmini ihracat değeri aşılarak, 2017 yılında Cumhuriyet tarihinin en yüksek ikinci yıllık ihracat seviyesi olan 157.1 milyar dolara ulaşıldı.

2014'TE ZİRVEYİ GÖRMÜŞTÜ

Türkiye ihracat rekorunu 2014 yılında 157.6 milyar dolarla kırmıştı. 2017 yılında ise rekordan sadece 500 milyon dolar daha az ihracat yapılmış oldu.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın öncü verilerine göre dış ticaret verileri Aralık ayı ve 2017'de şöyle gerçekleşti:



- Dış ticaret açığı Aralık'ta yüzde 71.4 artışla 9.57 milyar dolar oldu

- Dış ticaret açığı 2017'de yüzde 37.5 artışla 77.1 milyar dolar oldu

- Aralık'ta ihracat yüzde 8.6 artarak 13.9 milyar dolar, ithalat yüzde 27.7 artarak 23.5 milyar dolar oldu

- İhracat 2017'de yüzde 10.2 artarak 157.1 milyar dolar, ithalat yüzde 17.9 artarak 234.2 milyar dolar oldu

İHRACATIN ZİRVESİNDE YİNE OTOMOTİV SEKTÖRÜ VAR

2017 yılı Aralık ayında en çok ihraç edilen "Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları" faslını (2 milyar 100 milyon dolar), "Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler" (1 milyar 318 milyon dolar) ve "Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses kaydetme-verme cihazları" (859 milyon dolar) ihracatı takip etti. 2017 yılında da ihracat rekortmeni otomotiv sektörü oldu. 2017 yılında "Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları" faslını (23 milyar 971 milyon dolar), "Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler" (14 milyar 56 milyon dolar) ve "Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paralar" (10 milyar 886 milyon dolar) ihracatı takip etti.

OVP HEDEFİ AŞILDI

Orta Vadeli Programda 156,5 milyar dolar olarak belirtilen 2017 ihracat hedefi aşılarak, tarihin en yüksek ikinci yıllık ihracat seviyesi olan 157,1 milyar dolara ulaşıldı.

İHRACATTA ZİRVE DEĞİŞMEDİ

Aralıkta en çok ihraç edilen "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları" faslını (2 milyar 100 milyon dolar), "kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler" (1 milyar 318 milyon dolar) ve "elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses kaydetme-verme cihazları" (859 milyon dolar) ihracatı takip etti.

2017 yılı tamamında da ihracat rekortmeni otomotiv sektörü oldu. Geçtiğimiz yıl, "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları" faslını (23 milyar 971 milyon dolar), "kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler" (14 milyar 56 milyon dolar) ve "kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paralar" (10 milyar 886 milyon dolar) ihracatı takip etti.

EN ÇOK 'MİNERAL YAKITLAR' İTHAL EDİLDİ

Aralıkta en çok ithal edilen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler" faslını (3 milyar 871 milyon dolar), "kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler" (2 milyar 807 milyon dolar) ve "kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paralar" (2 milyar 296 milyon dolar) ithalatı takip etti.

2017 yılı tamamında ise en çok ithal edilen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler" faslını (38 milyar 370 milyon dolar), "kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler" (27 milyar 261 milyon dolar) ve "elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses kaydetme-verme cihazları" (21 milyar 171 milyon dolar) ithalatı izledi.

İHRACATTA ALMANYA, İTHALATTA ÇİN LİDER

2017 yılı Aralık ayında en fazla ihracat yapılan ilk 3 ülke sırasıyla Almanya (1 milyar 314 milyon dolar), İngiltere (832 milyon dolar) ve İtalya (775 milyon dolar) şeklinde gerçekleşti.

2017 yılında en fazla ihracat yapılan ilk 3 ülke ise sırasıyla Almanya (15 milyar 220 milyon dolar), İngiltere (9 milyar 641 milyon dolar) ve BAE (9 milyar 194 milyon dolar) oldu.

Aralıkta en fazla ithalat yapılan ilk üç ülke, Almanya (2 milyar 191 milyon dolar), Çin Halk Cumhuriyeti (2 milyar 122 milyon dolar) ve Rusya (1 milyar 917 milyon dolar) olarak sıralandı.

Geçen yılın tamamında en fazla ithalat yapılan ilk üç ülke ise Çin Halk Cumhuriyeti (23 milyar 380 milyon dolar), Almanya (21 milyar 344 milyon dolar) ve Rusya (20 milyar 104 milyon dolar) oldu.