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: Hedef önce sonra !

Milano Finanza Gazetesi için bir yazı kaleme alan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı , Türkiye'nin ve 'de petrol ve gaz arama çalışmalarına dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 3.1.2018 09:48 Güncelleme Tarihi: 3.1.2018 11:25
Bakan Albayrak: Hedef önce Akdeniz sonra Karadeniz!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı , İtalya'nın önde gelen ekonomi gazetelerinden Milano Finanza için bir yazı kaleme aldı.

Türkiye'nin enerji alanında yaptığı çalışmalardan bahseden , petrol ve doğalgaz çalışmalarından da söz etti.

"AKDENİZ İLE KARADENİZ'DE..."

TANAP ve Türk Akımı gibi projelerin devam ettiğini belirten Albayrak, Türkiye'nin üretim konusunda da çalışmalar yaptığına dikkat çekerek " ve 'de petrol ve gaz arama çalışmaları üzerinde yoğunlaşmaya başladık.

"DEPREM ARAŞTIRMALARI..."
Akdeniz'deki deprem araştırmalarını yürütmek üzere daha şimdiden yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Önümüzdeki dönemde aynı çalışmayı Karadeniz için de yapmayı planlıyoruz.

Bu çalışmaları takiben, söz konusu her iki denizin potansiyellerini ortaya koyacak ve aynı zamanda da Türkiye'de ve bölgemizdeki tedarik güvenliğine katkıda bulunacak araştırma ve delme faaliyetleri gerçekleştirilecektir." ifadelerini kullandı.

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Bakan Albayrak: Hedef önce Akdeniz sonra Karadeniz!
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