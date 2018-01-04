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Dört büyük hesaplarını dondurdu

’nın 4 büyük sının son zamanların büyük trendi kripto para transferi yapan müşterilerin hesaplarını dondurduğu iddia ediliyor. İddiaya göre National Australia Bank, ANZ, Commonwealth Bank of Australia ve Westpac Banking Corporation kripto para transferi gerçekleştiren müşterilerinin hesaplarını dondurdu.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 4.1.2018 18:35 Güncelleme Tarihi: 4.1.2018 18:36
Dört büyük banka Bitcoin hesaplarını dondurdu

İddiaların ardından yapılan açıklamalarda ise doğrulama ya da yalanlama yapılmadı.

2017 Haziran'ından bu yana kripto para işlemlerini yasaklayan lardan biri olan Commonwealth Bank tarafından yapılan açıklamada, "Paraların gönderildiği hesaplar daha önce yolsuzluklara karışmış hesaplar ya da ve diğer dijital para birimlerine yatırım yapmak amacıyla kullanılan hesaplar" ifadeleri kullanıldı.

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Söz konusu bankaların müşterileri, bankaların kendi hesaplarından, CoinJar, Coinbase, CoinSopt ve BTC Markets gibi kripto para borsalarına para transfer etmelerine izin verilmediğini ya da hesaplarının dondurulduğunu belirtmişti.

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Dört büyük banka Bitcoin hesaplarını dondurdu
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