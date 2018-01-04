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Emekliye memura fark

Giriş Tarihi: 4.1.2018
Emekliye zam memura fark
Memurun beklediği 2017 u yıllık yüzde 11.92 olarak açıklandı. Aralık enflasyonu da yüzde 0.69 arttı. Açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte 12 milyon emekli ile 3 milyon memura 2018 yılının ilk 6 ayında ödenecek maaşlar belli oldu. Buna göre ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 5.69 yapıldı. Memurlar ve memur emeklileri yüzde 1.69 fark ve üstüne yüzde 4 toplu sözleşme zammı aldı. Böylece aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 2 bin 893 liraya yükseldi. En düşük memur emekli aylığı bin 978 , en düşük SSK emekli aylığı bin 570 TL, en düşük esnaf Bağ-Kur emekli aylığı ise bin 405 TL oldu. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

14 YILIN ZİRVESİNDEN İNDİ
Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre ,enflasyon, Aralık 2017'de yüzde 0.69 artarken, yıllık bazda 11.92 oldu. Yıllık enflasyon baz etkisinin desteğiyle 14 yılın zirvesi olan yüzde 12.98'den geriledi. Aralık ayı detaylarına bakıldığında enflasyona en büyük katkı 0.34 puan ile gıdadan, 0.28 puan ile ulaştırmadan geldi. Aylık en fazla düşüş gösteren grup ise yüzde 2.39 ile giyim ve ayakkabı oldu. En yüksek fiyat artışı yüzde 23.10 ile patlıcanda oldu.

?ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 258 TL
Her yıl brüt asgari ücret üzerinden belirlenen () 2018 rakamları da belirlendi. AGİ tutarı çalışanın evli bekar ve kaç çocuklu olduğuna göre değişiyor. AGİ 2018'de en düşük 152.21 TL, en yüksek 258.76 TL oldu.

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Emekliye zam memura fark
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