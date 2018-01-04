Şaibeli ortaklar yakayı ele verdi

Fetullahçı
Terör Örgütü'nün (FETÖ
) en büyük finans ayağı olan ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF
) tarafından el konulduktan sonra tasfiye edilen Asya Katılım Bankası'nın (Bank Asya
) yönetim organlarını belirlemede, ticari ve idari karar almada yetki ve oy hakları olan eski hissedarlarına yönelik dün operasyon başlatıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen baskınlarda FETÖ üyeliğinden gözaltı listesinde olan 68 hissedarından 49'u gözaltına alındı. Dün gerçekleştirilen operasyonla, bankaya el konulma döneminde belge getirmemekte direnen şaibeli ortaklar da yakayı ele verdi. Hakkında gözaltı kararı çıkan hissedarların mal varlıklarına tedbir konuldu.
ORTAKLIKTA ŞAİBE
Savcılığa gönderilen mali inceleme raporlarına göre, imtiyazlı hisse sahibi bazı işadamlarının açığa devir sözleşmelerine imza atarak, bankanın ortaklık yapısını da şaibeli hale getirdiği belirlendi. Bankanın topladığı kaynakları terör örgütüne aktardığı, operasyona konu şahısların da söz sahibi oldukları şirketlere usulsüz kredi kullandırdığı tespit edildi. Batık kredi
raporu doğrultusunda imtiyazlı ortaklardan tahsilât işlemi yapılacak. Bankanın batık kredi dosyalarını devrettiği varlık şirketlerinin örgütle bağlantıları da ortaya konulacak.
İMAMLARDAN ABD'YE PARA TRANSFERİ
Murakıp raporlarında, bankaya dışarıdan müdahale edildiği belirtilerek, terör örgütünün imam kadrosundan isimlerin bankanın tüzel kişiliğini kullanarak Amerika'ya para transferi
yaptığı saptanmıştı.
GÜLEN SOYADLI ORTAKLAR
Bank
Asya'ya ait 2010 tarihli listede imtiyazlı ortak sayısı 310'u gösterirken, el konulma döneminde sayı 185'e düşmüştü. Bunlar arasında terör örgütünün başı Fethullah Gülen
soyadını taşıyan isimler de bulunuyor.