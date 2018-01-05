Son dakika: Türkiye ile Fransa'da arasında füze anlaşması imzalandı!

Türkiye, Fransa ve İtalya ile savunma işbirliğini artırarak, uzun menzilli hava savunma ve füze sistemlerinin geliştirilmesi ve üretilmesi için bu iki ülkeyle sözleşme imzaladı.

18 Y SÜRESİNCE...

Fransa-İtalya ortaklığı Eurosam tarafından yapılan açıklamada, uzun menzilli hava savunma ve füze projesi için Eurosam ile Türk ortakları Aselsan ve Roketsan arasında süresi 18 ay olan sözleşme imzalandığı belirtildi.

2020'LERİN ORTASINDA HAZIR OLACAK

Açıklamada, sözleşme takvimine göre üç ülkenin geliştireceği füze programının 2020'lerin ortasında hazır olmasının öngörüldüğü ve hayalet uçaklar, insansız hava araçları ve füzelerden kaynaklanan tehditlere karşı savunma imkanları sağlamasının hedeflendiği belirtildi.

Eurosam açıklamasında, "Ortak geliştirme faaliyetlerinin Türkiye'nin kendi hava savunma ve füze sistemi geliştirme programını desteklemesinin yanı sıra, ihracat ve Türkiye-İtalya-Fransa arasında daha uzun dönemli işbirliği imkanları yaratması bekleniyor" denildi.

ERDOĞAN-MACRON GÖRÜŞMESİNDE İMZALANDI

Sözleşme Fransa'da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında gerçekleştirilen görüşmeler esnasında imzalandı.

Fransa, İtalya ve Türk savunma bakanları Kasım ayında ortak savunma projelerinde işbirliği yapmak üzere bir niyet beyanı imzalamışlardı.

PROJENİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Aster-30 füzesi, uçak, helikopter, insansız hava aracı, seyir füzeleri ve 600 kilometre menzilli balistik füzelere karşı koruma sağlıyor. Geliştirme süreci devam eden yeni varyantlar ise 1000 kilometre ve üzeri menzilli balistik füzeleri de önleyebilecek. Aster'in birlikte çalıştığı Arabel radarının 360 derece izleme ve angajman yeteneğine sahip olması da rakiplerine karşı üstünlük kazandırıyor.

Aynı anda 10 hedefe angaje olabiliyor. Taktik balistik füzeleri 10 kilometre irtifada önlemesi, siviller üzerindeki kimyasal ve nükleer tehdidi asgari düzeye indiriyor. Sistemin deniz platformları üzerinde de kullanılabilmesi mümkün.

Böylece füze savunma sisteminin, Türk Deniz Kuvvetleri'nin devam eden TF-2000 Hava Savunma Firkateyni ve Bölge Hava Savunma Gemisi projesine de entegre edilmesi söz konusu olabilecek.