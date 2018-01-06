Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Sondajda 10 ülke arasına girdik

Sondajda 10 ülke arasına girdik

’nin ilk sondaj gemisi basına tanıtıldı. TPAO Genel Müdürü Bilgin, “Dünyada 10 ülke derin denizlerde sondaj yapabiliyor. Türkiye de bunlar arasına katıldı” dedi

Giriş Tarihi: 6.1.2018
Sondajda 10 ülke arasına girdik

Dilovası açıklarına yanaşan 'nin ilk sondaj gemisi basına tanıtıldı. yapımı Norveç'ten alınan 229 metrelik, 51 bin 200 grostonluk ağırlığa sahip gemi 2 futbol sahasından daha büyük. 3 bin metre deniz derinliğinde 9 bin metre sondaj yapabilme kapasitesine sahip gemi, dünyadaki en üst klas gemilerden. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin, "Derin denizlerde sondaj yapabilme dünyada 10 ülkenin sahip olduğu bir kabiliyet. Ülkemiz de bunlar arasına katıldı" dedi.

DENİZDE BULMA İHTİMALİ YÜKSEK
2011'de Güney Kore'de inşa edilen gemi hakkında bilgi veren Bilgin, "Denizdeki aramalarda petrol bulma ihtimali karaya göre daha yüksek. Şu anda sismik çalışmalarımızı gemimizle yürütüyoruz. Doğu Akdeniz'deki sismik çalışmalarımız devam ediyor. Veriler toplandıktan sonra işlenip, değerlendirilecek" diye konuştu.

KUYU İLK YARIDA AÇILACAK
Derin deniz sondajlarında en önemli konunun maliyet olduğunu belirten Bilgin, "Maliyetin birinci parametresi de zaman. Zaman açısından gemi, bir kuyunun sondaj işlemlerinin bitme süresini yüzde 30 ila 35 kısaltabiliyor" diye konuştu. Geminin verilerinin GPS ile anlık olarak takip edebildiğini anlatan Bilgin, "Zorlu hava koşullarına rağmen bulunduğu noktada sabit kalabiliyor. İlk kuyu 2018'in ilk yarısında açılır" dedi.

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sondajda 10 ülke arasına girdik
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN