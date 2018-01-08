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ve ücretleriyle ilgili inceleme

Kamu Denetçiliği Kurumu, "uygunsuz park" gerekçesiyle araçları çekilen vatandaşların başvuruları üzerine inceleme başlattı.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 8.1.2018 12:41 Güncelleme Tarihi: 8.1.2018 12:49
Çekici ve otopark ücretleriyle ilgili inceleme

Uygunsuz park gerekçesiyle araçları çekilen vatandaşlar, ve ücretini Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) taşıdı.

TRAFİĞİ ENGELLEMEYECEK ŞEKİLDE PARK ETTİLER

KDK'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, uygunsuz park gerekçesiyle araçları çekilen bazı vatandaşlar, trafiği engellemeyecek şekilde park ettikleri araçlarının çekildiğini ileri sürdü.

VATANDAŞ MAĞDURİYET YAŞAYINCA...

ve Ankara'dan yapılan başvurularda, araçların çekildiği otoparklar konusunda bilgi verilmemesi nedeniyle de mağduriyetler yaşandığı ifade edildi.

OTOPARK ÜCRETLERİ DE YER ALDI

Başvurularda, çekici ve otopark ücretleri konusunda da şikayetler aktarıldı. KDK, başvurularla ilgili inceleme başlattı.

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Çekici ve otopark ücretleriyle ilgili inceleme
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