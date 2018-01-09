500 kilo kömür yardımı verilecek

Bakanlar Kurulu'nun Muhtaç Ailelere Isınma Amaçlı Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin Kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.



Karara göre, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu uyarınca il ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca belirlenecek muhtaç ailelere, talepleri üzerine asgari 500 kilogram bedelsiz kömür verilecek. Dağıtılacak kömür miktarının belirlenmesinde bölgenin iklim koşulları, kömürün ısıl değerleri ve ailelerin ısınma ihtiyaçları dikkate alınacak.



Karar kapsamında 2018 yılında vakıflara yapılacak kömür sevkiyatı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca belirlenecek kriterlere göre, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlükleri tarafından belirlenen program dahilinde gerçekleştirilecek.



KÖMÜRÜ DEMİRYOLLARI TAŞIYACAK



TKİ ve TTK tarafından vakıflarca bildirilen teslim noktalarına kadar gönderilecek kömür, bu noktaların konumuna göre belirlenecek nakil vasıtalarıyla söz konusu kurumların sorumluluğunda iletilecek.



TKİ, dağıtacağı kömürü öncelikli olarak kendi işlettiği sahalardan temin edecek. TKİ dağıtacağı kömürü ve gerekli hizmeti, işleticisi kim olursa olsun kendisine ait sahalardan temin edecek. TKİ, ayrıca bağlı ortaklık veya iştiraklerine ait sahalardan da söz konusu kömürü temin edebilecek ve kendi sorumluluğunda valiliklere ulaştırılmasını sağlayacak.



Teslim noktalarına ulaştırılacak kömürün taşınmasında TCDD'ye öncelik verilecek. İlgili kuruluşlarla TCDD arasında öncelik ve taşıma konusunda protokol yapılacak.

VERGİ VE HARÇLAR KDV DAHİL OLMAK ÜZERE TKİ VE TTK TARAFINDAN ÖDENECEK

İl ve ilçelerde dağıtım organizasyonu vakıflar tarafından gerçekleştirilecek. Dağıtılacak kömürün niteliği, Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği'ne uygun olacak.



Valiliklere yapılan kömür tesliminden doğan vergi ve harçlar KDV dahil olmak üzere TKİ ve TTK tarafından ödenecek.



TKİ ve TTK Genel Müdürlükleri tarafından karar kapsamında vakıflara teslim edilecek kömüre ilişkin bedeller görev zararı sayılacak ve kanun çerçevesinde ilgili kuruluşlara ödenecek. Karar 1 Ocak 2018 tarihinden geçerli olacak. (ANKA)