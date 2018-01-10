Son dakika: Erdoğan'dan flaş büyüme açıklaması

Erdoğan, Türkiye ekonomisinin 2017 GSYH verisinin Türkiye için yüzde 7'nin üzerinde büyümeye işaret edeceğini öngördü. Ayrıca Erdoğan, "Türkiye bu yıl yüzde 7'nin üzerinde büyüyecek." dedi.

"TÜRKİYE DÜNYADA 1 NUMARA OLDU"

Erdoğan'ın açıklamaları şu ifadelerle devam etti:

"Ekonomi ile ilgili günümüzdeki kriterlerin kesinlikle adil olmadığı da bir gerçektir. Türkiye olarak en önemli yatırımları yaptığımız, en canlı üretime sahip olduğumuz dönemlerde dahi, kredi derecelendirme kuruluşlarının kasıtlı açıklamalarına maruz kalmış bir ülkeyiz. Büyümede 3. çeyrekte Türkiye dünyada 1 numara oldu. Yıl sonu itibarı ile yine büyümede dünyada ya 1 oluruz, ya 2, ya 3."

"Yıl sonunda 1 ya da 2-3 oluruz"