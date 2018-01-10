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Son dakika: Erdoğan'dan flaş büyüme açıklaması

Cumhurbaşkanı , ekonomisinin büyümesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye ekonomisinin 2017'de yüzde 7'nin üzerinde büyüyeceğini öngördü

Giriş Tarihi: 10.1.2018 13:58 Güncelleme Tarihi: 10.1.2018 14:17
Son dakika: Erdoğan'dan flaş büyüme açıklaması

Erdoğan, ekonomisinin 2017 GSYH verisinin Türkiye için yüzde 7'nin üzerinde büyümeye işaret edeceğini öngördü. Ayrıca Erdoğan, "Türkiye bu yıl yüzde 7'nin üzerinde büyüyecek." dedi.

"TÜRKİYE DÜNYADA 1 NUMARA OLDU"

Erdoğan'ın açıklamaları şu ifadelerle devam etti:

"Ekonomi ile ilgili günümüzdeki kriterlerin kesinlikle adil olmadığı da bir gerçektir. Türkiye olarak en önemli yatırımları yaptığımız, en canlı üretime sahip olduğumuz dönemlerde dahi, kredi derecelendirme kuruluşlarının kasıtlı açıklamalarına maruz kalmış bir ülkeyiz. Büyümede 3. çeyrekte Türkiye dünyada 1 numara oldu. Yıl sonu itibarı ile yine büyümede dünyada ya 1 oluruz, ya 2, ya 3."

"Yıl sonunda 1 ya da 2-3 oluruz"

Erdoğan, büyüme hikâyesinin devamına yönelik kritik önemde bir yol haritasına işaret ediyor

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Son dakika: Erdoğan'dan flaş büyüme açıklaması
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