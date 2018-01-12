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yıl sonu dolar tahminini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet () açıklandı. İşte yıl sonu dolar tahmini...

Giriş Tarihi: 12.1.2018 15:19
Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı

nde cari yıl sonu beklentisi yüzde 9,55 oldu.

Merkez Bankasının Ocak ayı Beklenti Anketi sonucuna göre, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,30 iken, bu anket döneminde yüzde 9,24 olarak gerçekleşti. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 8,47 ve yüzde 8,23 oldu.

Ocak ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 1,29 iken, bu anket döneminde yüzde 1,32 oldu. Şubat ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 0,67 ve yüzde 0,62 oldu. Mart ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 0,78 olarak gerçekleşti.

2018 yıl sonu kuru (ABD Doları/) beklentisi bu anket döneminde 4,12 TL oldu. 12 ay sonrası Döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 4,15 TL iken bu anket döneminde 4,24 TL'ye yükseldi.

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Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı
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