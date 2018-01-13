Bitcoin'de büyük çöküş bekleniyor!

Wall Street'te bir danışmanlık firması olan Quinlan & Associates tarafından yayınlanan raporda, Bitcoin fiyatının 2018 yılının Aralık ayına dek 1,800 dolara inme durumunun taslağı çizildi.

156 sayfa uzunluğundaki raporda, şu an 14 bin doların yakınında seyreden Bitcoin'in hem altına benzer bir yatırım varlığı hem de bir ödeme şekli olarak alacağı değerin oldukça üzerinde olduğu savunuldu.

Raporda, "Üretim maliyeti ve değer saklama aracı yaklaşımlarını kullanarak yaptığımız Bitcoin değerlemesinde, sanal paranın bir varlık olarak değeri sırasıyla 2 bin 161 ve 687 dolar olarak sonuçlandı. Bitcoin'e bir para olarak değer biçerken, sanal paranın hem yasal satış işlemlerindeki hem de kara Borsadaki kullanımını hesaba kattık. Uyguladığımız testler sonucu, 1 Bitcoin'in fiyatını 1,780 dolar olarak hesapladık" ifadesi kullanıldı.

Danışmanlık şirketi tarafından yapılan değerlendirmede, Bitcoin'in şu anki değerinde oluşan balonun "patlayacak olduğu" sonucuna varıldı. Şirket, Bitcoin'in bir ödeme şekli olarak kabul edilmemesi durumunda, piyasada gerçekleşecek düzeltmeyle birlikte sanal paranın fiyatının 1,800 dolara kadar inmesini bekliyor. Böylece, kripto para piyasasının değeri de yılın ilerleyen döneminde yüzde 70 düşerek 223 milyar dolara inecek.