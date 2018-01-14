4 milyon vatandaş kayakla tanışacak

Deniz, kum, güneş denildiğinde ilk akla gelen ülkeler arasına yerleşen Türkiye, turizm
sektörünü 12 aya yaymak için kış turizminde çıtayı yükseltiyor. Hükümet, kış turizminde 10 milyar euro hedefini gerçekleştirmek için düğmeye bastı.
SEZON UZATILACAK
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın ortak yürüttüğü çalışmada, suni kar imkânı kullanılarak kış sezonunun uzatılması ve geliştirilmesi için Araştırma Uygulama Merkezleri kurulacak. Türkiye'yi uluslararası alanda temsil edecek sporcuların yetişmesi için sporcu fabrika tesisleri ve spor performansı ölçüm merkezleri kurulacak. Türkiye'de 4 milyon kişi kayak sporuyla tanıştırılacak. Kaçak yapılaşmaya neden olan otel ve tesisler yıkılarak turizm merkezlerinde kentin mimari dokusuna uygun oteller inşa edilecek. Kış turizminin 12 aya yayılması için, Türkiye'nin dağ envanteri çıkarılarak. Dağ otellerinde kongre turizmi için çalışma yapılacak. 2023 Ulusal Kış Turizmi Stratejisi hazırlanacak.
KRİTİK ADIMLAR SIRADA
* Suni kar imkânlarıyla
sezon uzatılacak
* Kayak
tesislerine
Olimpik pistler
yapılacak
* 'Sporcu
Fabrikası
Tesisleri'
kurulacak
* Türkiye'nin
dağ
envanteri
çıkarılacak
* Uludağ
ve Palandöken'de
kongre
turizmi
başlayacak
* 4 milyon
kişi kayak
sporuyla
tanıştırılacak