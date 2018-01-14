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4 milyon vatandaş kayakla tanışacak

BURAK ERDEM ÇELİK
BURAK ERDEM ÇELİK Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 14.1.2018
4 milyon vatandaş kayakla tanışacak
Deniz, kum, güneş denildiğinde ilk akla gelen ülkeler arasına yerleşen Türkiye, sektörünü 12 aya yaymak için kış turizminde çıtayı yükseltiyor. Hükümet, kış turizminde 10 milyar euro hedefini gerçekleştirmek için düğmeye bastı.

SEZON UZATILACAK
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın ortak yürüttüğü çalışmada, suni kar imkânı kullanılarak kış sezonunun uzatılması ve geliştirilmesi için Araştırma Uygulama Merkezleri kurulacak. Türkiye'yi uluslararası alanda temsil edecek sporcuların yetişmesi için sporcu fabrika tesisleri ve spor performansı ölçüm merkezleri kurulacak. Türkiye'de 4 milyon kişi kayak sporuyla tanıştırılacak. Kaçak yapılaşmaya neden olan otel ve tesisler yıkılarak turizm merkezlerinde kentin mimari dokusuna uygun oteller inşa edilecek. Kış turizminin 12 aya yayılması için, Türkiye'nin dağ envanteri çıkarılarak. Dağ otellerinde kongre turizmi için çalışma yapılacak. 2023 Ulusal Kış Turizmi Stratejisi hazırlanacak.

KRİTİK ADIMLAR SIRADA
* Suni kar imkânlarıyla sezon uzatılacak
* Kayak tesislerine Olimpik pistler yapılacak
* 'Sporcu Fabrikası Tesisleri' kurulacak
* Türkiye'nin dağ envanteri çıkarılacak
* Uludağ ve Palandöken'de kongre turizmi başlayacak
* 4 milyon kişi kayak sporuyla tanıştırılacak
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4 milyon vatandaş kayakla tanışacak
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