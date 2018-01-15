Rus tüketiciler Türk malına hasret kaldı

Türkiye
Ev Tekstili Sanayici ve İşadamları Derneği (TETSİAD
) Başkanı Ali Sami Aydın, Rusya
ile düzelen ilişkiler sonrası Ruslar'ın Türk mallarına inanılmaz bir talep gösterdiğini söyledi. "Uçak krizinin ardından Rusya'yı Çin
istila etmiş. Ama Rus halkı ürünler kalitesiz olduğu için ciddi sıkıntı çekmişler. Türk mallarına hasret kalmışlar. Bu yıl mevcut ihracat
ımızı ikiye katlarız" diyen Aydın, Türk ev tekstilcisinin hızla pazarda yeniden etkin olmaya başladığını söyledi.
YENİ PAZARLAR KEŞFETTİK
Türkiye'nin hem yakın ülke olmasından dolayı hızlı nakliye avantajı hem de kaliteyi daha ucuza verme kabiliyetinden dolayı Rus halkı tarafından özellikle talep edidldiğini vurgulayan Aydın, "2000'lerde fason üretim yapıyorduk. Artık daha iyi kaliteyi ve hizmet vermeyi öğrendik. Bugün koleksiyon yapan ve üreten tek ülke konumuna geldi. Sektörün 3 milyar dolar ihracatı, 12 milyar iç piyasa satışı var" bilgisini verdi.
ÜÇ BORNOZDAN BİRİ TÜRK MALI
Özellikle açık hesap olarak tabir edilen ve sonradan ödemeli satışların, Rusya'yı tekrar Türk üreticilere döndüreceğini vurgulayan Aydın, "Her şerde bir hayır vardır. Rusya krizi sonrasında sektörün kabiliyeti arttı. Kaybedilen pazarlar yerine Güney Amerika, ABD, İskandinav ülkeleri ve Çin'e ihracat başladı. En büyük ihracat pazarımız AB. Bunun yarısı Almanya
'ya. Almanya'dan sonra ABD pazarı 400 milyon dolar ile ikinci büyük pazarımız. ABD'de satılan bornozun yüzde 30'u Türkiye'den gidiyor. Yani üç bornozdan biri Türk malı" ifadelerini kullandı.
HEM TASARIM HEM ÜRETİM VAR
TETSİAD Genel Koordinatör Yardımcısı Murat Atilla Bulut ise, Almanya-Türkiye arasındaki sorunların sektöre yansımadığını belirterek, "Ticaret aynen devam ediyor. Almanlar için alternatif var ama bizdeki kalite, servis ve tasarım üçlüsü Çin'de veya Hindistan'da yok. Şu anda hem tasarımı hem üretimi bir arada yapabilen bir numaralı ülkeyiz" dedi.
BU YIL İHRACAT YÜZDE 10 ARTAR
Almanya'da düzenlenen Heimtekstil ve İstanbul'da düzenlenen Evteks Fuarı'nın sektörde belirleyici hale geldiğini dile getiren Aydın, bu yıl için ihracatta yüzde 10'luk bir büyümeyle 3 milyar 300 milyon dolarlık bir rakam hedeflediklerini dile getirdi.