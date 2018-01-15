Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından 2011 yılında açıklanan ve kamuoyunda "çılgın proje" olarak bilinen Kanal İstanbul Projesi'nin detaylarını paylaştı

Son dakika: Kanal İstanbul'un güzergahı belli oldu

Arslan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

YILBAŞINDA ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Ağustos 2017 tarihi itibarıyla çalışmalara başlandı. Güzergahların tespiti buna bağlı olacaktır. Sayısal model çalışmaların yapılması, deprem risk değerlendirmelerinin yapılması, rüzgar ve dalga ikliminin çalışmalarının yapılması ve entegre olacağı bütün projelerin yapılması bu yılbaşı itibarıyla çalışmalarımızı tamamladık.

5 FARKLI GÜZERGAH ÜZERİNDE...

Çevresel koşullar ile maden alanlarını, sit alanları, hassas alanları, yer altı ve yer üstü toprak ve su kaynakları ayrıca kanal uzunluğu, kamulaştırma gibi etkenler çerçevesinde de dikkate alınarak 5 farklı güzergah üzerinde çalışmalar devam ettirildi.

YER ALTI SULARI BULUNMADI

Kanal güzergahı boyunca tek bir yer altı sularının bulunmadığı tespit edildi.

SONDAJ YIL SONU TAMAMLANDI

Kanal İstanbul projesinde tsunami ile parametreler belirlenirken, kayıtlı tüm veriler çerçevesinde detaylı çalışmalar yapılmış ve olumsuz etkisinin olmayacağı da tespit edilmiştir. Dalgaların seviyesi en olumsuz senaryolara göre düzenlenmiştir. 10 bin metre sondaja ilave olarak 7 bin metre daha sondaj yani toplam 17 bin metre sondaj 2017 sonunda tamamlanmış, göl ve deniz tabanından çıkacak kazı malzemeleri, dolguda kullanılması dahil tüm hususlar değerlendirmiştir.

İŞTE GÜZERGAH

Tüm bu çalışmalar 5 güzergah üzerindeki çalışmalar elde ettiğimiz veriler doğrultusunda yürütüyoruz. Güzergah, Küçükçekmece, Sazlıdere, Durusu Hattı yani yaklaşık 45 kilometrelik bir alan olarak belirlendi. 3. havalimanına göre konumu Küçükçekmece'den girişi olarak belirlendi.

YAPAY ADALAR DEĞERLENDİRİLECEK

Bütün bu çalışmalar yapılırken liman ve lojistik merkezi gibi entegre projelerde bununla birlikte değerlendirildi. Karadeniz'de çıkacak dolgu malzemelerinden dolayı lojistik merkezi olarak kullanabileceğimiz proje alanı... Ve yine Marmara Denizi'nde dolgu yapılabilecek yapay adalar değerlendirilecek. Muhtemel dolgu alanları, yapay adaların büyüklükleri ve sayıları konumları ön çalışmalara bağlı olarak verilmiş ve daha sonra netleşince sizlerle paylaşma şansı yakalayacağız.

Kanal İstanbul güzergahı havadan görüntülendi

AĞUSTOS AYINDA BİTECEK

En kuzeyde D-20 Karayolu, ki 3. Havalimanı'nın bulunduğu yerden 14 kilometresini bitirip hizmete vermiştir, Çatalca'ya kadar 3 gidiş 3 geliş şeritli hale getirilme çalışması da Ağustos ayında bitirilmiş olacak.

YAPILACAK KÖPRÜLER

Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçip Avrupa istikameti üzerinden geçen bir köprü olacak. Sazlıbosna Karayolu geçişine bağlı bir yolumuz olacak. Kesim 7 dediğimiz bir köprümüz olacak. Halkalı-Kapıkule bir demiryolu kaynaklı köprü geçişimiz olacak.

KÜÇÜKÇEKMECE GÖLÜ'NDE 3 TANE BATIRMA TÜP OLACAK

Marmara tarafındaki 3 tane geçişi Marmaray projesinde olduğu gibi batırma tüple Küçükçekmece Gölü'nün altından geçirmeyi hedefliyoruz. Kanal İstanbul'dan kaynaklı yarma yaptığımız için karşıdan karşıya geçişlerde viyadük geçişler olmayacak.

KORİDOR BOYUNCA DEVAM ETTİRİLECEK

Özetlemek gerekirse tüm çalışmalar sonucunda Avrupa tarafından olası bütün etkileşimler Kentsel Dönüşüm ile dahil etkileşimler dikkate alınarak 5 alternatif üzerinde çalışmalar ele alınmış, en avantajlı olan 4. alternatif de bugün itibarıyla kararlaştırdık. Çalışmalarımız Küçükçekmece- Sazlıdere- Durusu alternatifi olarak ifade edebileceğimiz koridor boyunca devam ettirilecek.