Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > EPDK: Elektrikte usulsüz faturanın hesabı sorulacak

: Elektrikte usulsüz faturanın hesabı sorulacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu () Başkanı Mustafa Yılmaz, yılbaşından itibaren geçerli olan yeni elektrik tarifesinin, 2017'nin son günlerindeki tüketimlere yansıtılamayacağına işaret ederek, "Fatura hesaplama metodolojimiz ve mevzuatımız çok açık ve nettir. Geçen yılki elektrik tüketimi, 2018 yılı için belirlenen tarifeden faturaya yansıtılamaz. Aykırı işlem yapan şirketlere bunun hesabını sorarız." dedi.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 16.1.2018 11:34 Güncelleme Tarihi: 16.1.2018 11:44
EPDK: Elektrikte usulsüz faturanın hesabı sorulacak

Yılmaz, AA muhabirine, bazı abonelerin geçen yılın son günlerindeki elektrik tüketimlerinin yeni yıl tarifesi üzerinden fatura edildiği iddialarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başkanı Yılmaz, tüketim döneminin bir aydan daha uzun süreli belirlenmesinin ve fiyatlarda artış olmasının, tüketicinin daha yüksek tarifeden faturalandırılmasına neden olamayacağını söyledi.

Elektrik tedarik şirketlerini uyaran Yılmaz, faturaların elektriğin kullanıldığı dönemde yürürlükte olan tarifeye göre hesaplanması gerektiğini vurguladı. Yılmaz, "Fatura hesaplama metodolojimiz ve mevzuatımız çok açık ve nettir. Geçen yılki elektrik tüketimi, 2018 yılı için belirlenen tarifeden faturaya yansıtılamaz. Aralık ve ocak ayına denk gelen tüketimler, daha yüksek olan yeni tarife üzerinden değil, her iki ayın ortalama bedelleri üzerinden ve ilgili gün geçerli olan fiyat dikkate alınarak hesaplanmalı. Aykırı işlem yapan şirketlere bunun hesabını sorarız." ifadelerini kullandı.

"ŞİRKETLERE VE EPDK'YA BAŞVURUN"

Yılmaz, kendilerine yeni tarife üzerinden usulsüz fatura kesildiğini değerlendiren tüketicilerin dağıtım şirketlerine itirazlarını yapmaları gerektiğini, sorunlarının çözülmemesi halinde ise 'ya yazılı olarak başvurabileceklerini bildirdi.

Tüketicilerin haklarının yenilmesine müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Yılmaz, "Kurumun web sitesine koyduğumuz fatura hesaplama modülünü de bu amaçla geliştirdik. Mevzuata aykırı hareket eden şirketler olursa EPDK olarak gereğini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "1 Ocak 2018'den itibaren geçerli olması gereken elektrik zammının, bu tarihten önceki faturalara da yansıtıldığı"nı iddia etmiş, mağduriyetin giderilmesini istemişti.

Türkiye'de doğalgaz ve elektrik Avrupa'dan daha ucuz
Elektrik faturaları 2019’da abonelerin telefonlardan takip edilecek

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
EPDK: Elektrikte usulsüz faturanın hesabı sorulacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN