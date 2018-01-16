Güçlü bütçe, rekor istihdam

9 AYDA 1.9 MİLYON KİŞİYE İSTİHDAM

Geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 11.1 ile dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi olan Türkiye'de çarkların, son çeyrekte de güçlü bir şekilde dönmeye devam ettiğinin göstergesi işsizlik rakamlarına yansıdı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dün açıklanan verilere göre, geçen yılın ekim ayında yüzde 11.8 olan işsizlik, bu yılın aynı döneminde 1.5 puan düşerek yüzde 10.3'e indi.

18 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Eylül ayına göre de 0.3 puan inen işsizlik, ağustos ayları itibarıyla son 4 yılın en düşük seviyesine geriledi. Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik ise yüzde 10.3 ile 18 ayın dibine indi. Genç nüfusta işsizlik oranı da yüzde 21.2'den 19.3'e düştü. İstihdam edilenlerin sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 378 bin kişi artarak 28 milyon 645 bin kişiye yükseldi. Son üç yılın en hızlı istihdam artışı sağlanırken, istihdam oranı da 1.4 puan artışla yüzde 47.6 oldu. Aynı dönemde işsiz sayısı ise 360 bin kişi azalarak 3 milyon 287 bine indi. İşsizliğin yüzde 13'e yükseldiği Ocak 2017'den, ekim sonuna kadar olan dönemde ise istihdam edilenlerin sayısı 1 milyon 973 bin kişi artarken, aynı dönemde işsiz sayısındaki gerileme 698 bine ulaştı.

HEDEF TEK HANEYE İNMESİ

Hükümetin ekonomiyi canlandırmak için uyguladığı teşvikler, Kredi Garanti Fonu mekanizması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 Şubat'ta başlattığı istihdam seferberliği işsizliğin düşmesinde etkili oldu. Cumhurbaşkanı'nın başlattığı istihdam seferberliğinin ikinci fazıyla birlikte, işsizliğin tek haneye indirilmesi hedefleniyor.

EKONOMİDE CANLILIK DEVAM EDİYOR

İşsizlik oranlarında tek haneli rakam hedefine yaklaştıklarını belirten Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Son dönemlerde gözlenen yüksek iş gücüne katılım oranlarının yanında daha yüksek oranda ilave istihdamın sağlanması, ekonomideki canlılığın, istihdam oluşturma kapasitesinin ve beklentilerin olumlu yönde devam ettiğini göstermektedir. Rakamlar ekonominin güçlü bir şekilde yolunda devam ettiğinin göstergesi" diye konuştu.

YEŞİM OKSAY/ SABAH

BÜTÇE AÇIĞI HEDEFİN ALTINDA

Mali disiplinden de taviz vermeyen Türkiye, büyüme ile birlikte bütçe gelirlerini artırdı. Bütçe açığı hedefin altında kalırken, bütçe gelirleri hedefin 32 milyar üstüne çıktı

Türkiye büyümede sergilediği performansla dünyanın zirvesine otururken, mali disiplinden de taviz vermiyor. Büyümeyi desteklemek için sağlanan teşviklere rağmen 2017 yılı bütçe açığı 47.4 milyar TL ile, Orta Vadeli Program'da öngörülen rakamın 14.3 milyar TL altında kaldı. Bütçe gelirleri hedefin 32 milyar TL, vergi gelirleri ise 25 milyar TL üstünde gerçekleşti. 2017 yılı bütçe gerçekleşmelerine ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuşan Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2017'nin genele yaygın bir şekilde büyümenin arttığı bir yıl olduğunu, bu büyümenin de ekonomiye önemli katkılar sağladığını söyledi.

MALİ DİSİPLİN SÜRÜYOR

Bütçe uygulama sonuçlarını açıklayan Ağbal, "2017'de bütçe giderleri 677.7 milyar lira, faiz giderleri 56.7, bütçe gelirleri 630.3, vergi gelirleri 536 milyar lira, yılın tamamında oluşan faiz dışı fazla ise 9.3 milyar lira. Kamu maliyesi açısından mali disiplinin kararlılıkla sürdürüldüğünü ortaya çıkaran bir tablo" dedi. Ağbal, faiz giderlerinin de öngörülerin altıda kaldığını belirterek, "2002'de 100 liralık vergi gelirinin 86 lirası faize giderken, bunu 10.6 liraya indirdik" diye konuştu.

FAİZİN PAYI AZALIYOR

Ağbal, ekonomideki olumlu performansın vergi gelirlerindeki artışı da bütçede öngörülenin üzerine taşıdığını vurgulayarak, "Vergi gelirleri hedefimizin 25 milyar lira üzerinde gerçekleşti. Vergi gelirleri tahsilatı yüzde 16.8 arttı" dedi. Ağbal, bütçe açığının milli gelire oranının yüzde 1.5'te kalacağını, büyümenin ise yüzde 7 civarında olacağını kaydetti.

VATANDAŞ TAM VE ZAMANINDA VERGİ ÖDEDİ

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında, bütçe açıklarının kontrol edilemeyeceği yönünde söylemlerin olduğunu hatırlatan Ağbal, Türkiye ekonomisinin, gücünü ortaya koyduğunu ve vatandaşın bu canlanmaya paralel olarak vergisini zamanında ve tam olarak ödediğini ifade etti. Ağbal, vergi dairelerinin 2016'da cari yıl içinde tahakkuk ettirdiği vergilerle tahsilat oranının yüzde 87 olduğunu belirterek, "2016'da her 100 liralık vergi tahakkukunun 87 lirasını vatandaş kendisi gönüllü olarak ödedi. 2017'de bu oran, yüzde 94'e çıktı" diye konuştu.

13 MİLYON GENCE İŞ İÇİN YOL HARİTASI

Hükümet, sayısı 13 milyona yaklaşan genç nüfusa daha fazla iş kapısı açmak için "Ulusal Genç İstihdam Strateji Belgesi" hazırlıyor. Bu yıl 1 milyon gence bireysel iş-meslek danışmanlığı hizmeti verilerek nitelikli eleman olarak çalışma hayatına girmeleri sağlanacak. Gençlerin özellikleri, meslekleri, isteklerine en uygun işe yerleştirilmeleri, işe uyumlarının sağlanmaları sağlanacak. İşgücü piyasası bilgi-izleme sistemi kurulacak. İstihdam garantili mesleki eğitim kursları artırılacak. Özel sektörde işe yerleştirilenlerin sayısı yüzde 20 artırılacak. 2023 yılına kadar tüm mesleklerde yeterlilikler hazırlanacak. Mezunlar için istihdam izleme araştırmaları yapılacak.

HAZAL ATEŞ/ SABAH