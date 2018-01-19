11 Çiftlik Bank’a bakanlık el koydu

Hükümet, piyasadan yarım milyardan fazla para toplayan Çiftlik Bank
'ın ardından benzeri faaliyet yürüten 11 organizasyona daha el koydu. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İzmir, Konya, İstanbul, Ankara başta olmak üzere Çiftlik Bank benzeri 11 organizasyon daha tespit ettiklerini açıkladı. İNCELEMELER TAMAMLANDI
Türkiye-Katar İş Forumu'nun ardından gündemdeki gelişmeleri değerlendiren Tüfenkci, Çiftlik Bank'a ilişkin incelemeleri iki konuda bitirdiklerine dikkat çekerek, "Bir konuda çalışmalar son aşamaya geldi. Ayrıca reklamlarını 3 ay süreyle durdurma cezası vermiştik. Tüketicileri koruma adına bankalar da biraz daha hassas davranıyor. Bu sistemle çalışan sadece Çiftlik Bank yok. 11 tane daha, Türkiye'de çeşitli adlarla faaliyette bulunan organizasyonlar var" dedi. ORTADAN KAYBOLUYORLAR
Bu tür organizasyonların ağırlıklı olarak İzmir, Konya, İstanbul, Ankara gibi şehirlerde bulunduğunun altını çizen Bakan Tüfenkci, sözlerini şöyle sürdürdü: "Saadet zinciri gibi çalışıyorlar. Somut mal alım-satımı olmadan yüksek kâr vaadiyle bir anlamda kandırarak insanları sisteme dahil ediyorlar. 3-4 ay ödeme yapıyorlar. Ondan sonra gerekçeler öne sürerek ödeme yapamayınca ortadan kayboluyorlar. Bu şirketleri incelemek üzere 11 müfettiş görevlendirdik, denetim sürüyor. Vatandaşlarımızın gerçek mal alım satımı olmayan organizasyonlara karşı dikkatli olmalarını istiyoruz. Belli bir süre gidiyor, sonra bu işe dâhil olanların mağdur olduğunu görüyoruz. Vatandaşlarımız bu tarz durumları iyi incelemeli." Katar Başbakanı Abdullah bin Nasır es- Sani'nin 2022 FIFA Dünya Kupası ihalelerinde Türk firmalarına öncelik vereceklerini söylediğini hatırlatan Tüfenkci, "Türk firmalarının işi sıkı tutarak projelerle yakından ilgilenmesini bekliyoruz" dedi. İŞTE O ŞİRKETLER
Çiftlik
Bank sistemine benzer nitelikte faaliyet göstermeleri nedeniyle, piramit satış sistemi olarak nitelendirilen şüpheli ticari işlemleri bulunan 11 şirket tespit edildi:
Birlik Beraberlik Tarım Hayvancılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Ekolium Bilişim Yazılım Tarım Hayvancılık Otomotiv Turizm Gıda Lokantacılık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
Ukash İnternet Hizmetleri Limited Şirketi
Skp Teknoloji Sanal Market Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Cashçiftlik
Maden.İm
Elit Çiftlik
Çiftlikshop
Çiftlikmania
Bizim Tavuklar
Çılgın Tavuklar SABAH 1 GÜN ÖNCE YAZDI
Sabah
gazetesinde önceki gün yayımlanan haberde, Çiftlik Bank'ın ardından sanal ponzi oyunlarının yavruladığına dikkat çekilmişti. Haberde, Anadolufarm, Çılgıninekler, Bizim Tavuklar gibi sitelerin ortaya çıktığı, bakanlığın da bu oluşumları incelemeye aldığı vurgulanmıştı.