Çılgın Katarlı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) ana partnerliğini üstlendiği, Medya City tarafından organize edilen, SABAH'ın sponsor olduğu, 112 Türk firmasının katıldığı 2. Expo Turkey by Qatar, Katar'ın başkenti Doha'da başladı. Fuara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011'de açıkladığı ve kamuoyunda 'çılgın proje' olarak bilinen Kanal İstanbul damga vurdu. Dev proje, Katar devletine ait Qatari Diar gayrimenkul geliştirme şirketinin de yatırım iştahını kabarttı. Şirket yetkililerinin önümüzdeki günlerde Türkiye'ye çıkarma yapmaya hazırlandıkları öğrenildi. Şirket Kuzu Grup tarafından Ataköy'de hayata geçirilen SeaPearl projesinin de ortağı konumunda.

60 MİLYON $'LIK ANLAŞMA

İlk gününde bin 600'den fazla iş görüşmesinin gerçekleştirdiği fuarda 60 milyon dolarlık ihracat anlaşması imzalandı. Doha Exhibition and Convention Center'da (DECC) düzenlenen fuarın açılışında konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, fuarda Türk şirketlerinin Katar'a adeta çıkarma yaptığını belirterek, bu ülkede ürünlerimize hem ayrıcalık hem de ilgi olduğunu söyledi. Tüfenkci, Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası organizasyonu kapsamında bu ülkede altyapı ve üst yapı projelerinden mobilya sektörüne kadar çok ciddi fırsatlar olduğunu vurguladı. Katar'a uygulanan ambargo sonrası Türkiye'nin bu ülkenin yanında olduğunu anlatan Tüfenkci, 2017'de iki ülke arasındaki ticaret hacminin kesin olmamakla birlikte 900 milyon dolara ulaştığını, bunun daha yukarılara çıkacağını sözlerine ekledi. Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Şeyh Ahmed bin Casim bin Muhammed Al Sani ise iki ülke arasındaki ilişkinin her geçen gün daha iyiye gittiğini belirterek, işbirliğini daha da geliştireceklerini söyledi. Emlak Konut GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Yetim, Türkiye'nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı olarak mevcut ilişkileri farklı boyutlara taşıyacak temaslarda bulunduklarını söyledi. Emlak Konut olarak yaklaşık 10 milyar liralık yatırım projesi ile fuara katıldıklarının bilgisini veren Yetim, fuarda Katarlı yatırımcıların yanı sıra bu ülkedeki Emlak Konut ölçeğindeki şirketin yetkilileri ile görüşmeler yaptıklarını belirterek, şöyle devam etti: "Yetkilileri Türkiye'ye davet ettik. Bir çalışma grubu oluşturup birlikte neler yapabileceğimize bakmak istiyoruz. Kanal İstanbul civarındaki arsalarımızla ilgili bir bilgi paylaşımında bulunduk. Proje burada büyük bir heyecan oluşturmuş durumda." Yetim, Katarlı yatırımcılarla hasılat paylaşımı modeli ile nasıl projeler gerçekleştirebileceklerini değerlendireceklerini bildirdi. Yetim, şu anda Kanal İstanbul bölgesindeki portföylerinde olan arsalarla şu bilgileri verdi: "Kanal İstanbul güzergâhı üstünde Arnavutköy- Dursunköy'de 3.6 milyon metrekare, Küçükçekmece'deki Bizim Mahalle projemizin ihale edilmemiş 450 bin metrekarelik bölümü, Başakşehir- Hoşdere'deki 340 bin metrekarelik alan ve Başakşehir-İkitelli-Ayazma- Kayabaşı bölgesindeki 240 bin metrekarelik arsamız var. Toplamda 4.6 milyon metrekareye tekabül eden bu arsalar üzerinde neler yapabileceğimizi Katarlı yatırımcılarla görüşeceğiz."





5 MİLYAR DOLARDA TIKANDI

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Feyzullah Yetgin, iki ülke arasında son yıllarda yaşanan yakınlığa değinerek, siyasi yakınlaşmanın ticarete yansımasını istediklerini söyledi. Yetgin, yabancı yatırımcının Türkiye'ye gelmesi için önemli adımlar atıldığını kaydederek, rakamların 5 milyar dolar mertebesine sıkıştığını, tekrar bir atılım daha yapılması gerektiğini vurguladı. GYODER olarak Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) ve İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) ile müktesep hak ile ilgili yoğun bir çalışma yaptıklarını aktaran Yetgin, "Artık müktesep hak konusunun yasal bir düzenleme ile açıklığa kavuşmasını bekliyoruz" dedi.



KİMLER KATILDI?

Başta gayrimenkul olmak üzere inşaat, mobilya, makine, yapı malzemeleri, lojistik, bilgi teknolojileri, gıda ve sağlık turizmi sektörlerinin öncü şirketlerinin yer aldığı fuara Emlak Konut GYO , Çaykur, Tekfen, Artaş İnşaat, Teknik Yapı, Sinpaş, Türksat, Katmerciler, Çilek Mobilya ve Çaykur gibi sektörlerinin öncüsü şirketler başta olmak üzere toplam 112 Türk firması katıldı.