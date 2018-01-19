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Geçen yıl fuarda 50 konut sattık

Giriş Tarihi: 19.1.2018
Geçen yıl fuarda 50 konut sattık
Körfezli yatırımcıların Türkiye gayrimenkul piyasasıyla yakından ilgilendiklerini belirten Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı , "Katar, hükümetimizle ve Sayın Cumhurbaşkanımızla olan ilişkilerinden ötürü bize sıcak bakıyor. Geçen yıl da fuara katılmıştık ve bir projemizden yaklaşık 50'ye yakın daire satışı yapmıştık" dedi. Çetinsaya, 'un güzergâhının belirlenmesiyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "Kanal İstanbul projesi bizi heyecanlandırdı. Söz konusu proje başta ülke ekonomimiz olmak üzere inşaat sektörümüz açısından büyük bir önem taşıyor. Bizim de o bölgede Kanal İstanbul projesinin çok daha öncesinde Artaş İnşaat olarak yatırımlarımız vardı. Artaş İnşaat'ın yanı sıra Pazarlama ile ortak kurduğumuz Öztaş ve Biocity gibi şirketlerimizin Kanal İstanbul'a komşu Resneli'de 400-500 dönüme yakın arazilerimiz var. Kanalın şekillenmesine bağlı olarak buradaki yatırımlarımızı hareketlendirmeyi düşünüyoruz."
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Geçen yıl fuarda 50 konut sattık
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