“2018’de daha büyük hedefler için çalışacağız”

2017 yılını enerji
de rekor yatırım ve altyapı hamleri ile kapatan Berat Albayrak
yönetimindeki Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2018'e ilişkin yayımladığı mesajda, "Daha büyük hedefler için kolları sıvadık. 2018 yılında, 2017'den daha çok çalışacağımıza söz veriyoruz" açıklamasında bulundu. Sosyal medyada yayımlanan videolu mesajda, 'Büyük Türkiye' hedefiyle yola çıkıldığına vurgu yapılarak, enerjide dışa bağımlılıktan kurtulma idealiyle hazırlanan Milli Enerji ve Maden Politikası'yla birlikte 2017'nin tarihi başarılar ve rekorlarla geride bırakıldığı ifade edildi. YATIRIMDA REKOR
Elektrik üretiminde devreye alınan ilave kurulu güçle birlikte yüzde 10'un üzerinde büyüme sağlandığına dikkat çekilirken, "Toplam 42 milyar lirayı aşan yatırım gerçekleştirerek Cumhuriyet tarihinin rekoruna ulaştık. 190 milyon metreküp olan ulusal şebekeye gaz sağlama kapasitesini 288 milyon metreküpe yükselttik. Barbaros Hayrettin gemimizle Doğu Akdeniz'de sismik çalışmalar başladı. Oruç Reis gemimizle Karadeniz'de sismik araştırmaları sürdürdük. Ülkemize kazandırdığımız Türkiye'nin ilk sondaj gemisiyle 2017'yi gururla kapattık" denildi. KOLLARI SIVADIK
101 ilçeye bin 63 kilometre altyapı yatırımıyla doğalgaz ulaştırdığının altı çizilirken, Türkiye'nin yeraltı zeginliklerinin keşfi için tarihi bir rekorla 1 milyon metre sondaj yapıldığı belirtildi. Güneş YEKA ihalesinin 6.99 dolar/centlik rekor bir fiyatla, rüzgâr YEKA ihalesinin ise 3.48 dolar/centlik dünya rekoru gururu ile gerçekleştirildiğine vurgu yapılan videoda, "Türkiye'nin ilk yenilenebilir enerji lisesini hizmete açtık. 162 gencimiz için yurtdışı eğitim programı başlattık. 2018 yılında daha büyük projeler ve hedefler için kolları sıvadık. Her şeyin en iyisini hakeden milletimiz için 2018'de 2017'den daha çok çalışacağımıza söz veriyoruz" denildi.