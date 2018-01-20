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Perakendeye sömestr dopingi İlköğretimde ilk yarıyıl tatili perakendecilerin ocak cirolarını yüzde 50’ye kadar artıracak. En yüksek satışları ise teknoloji mağazalarının yapması bekleniyor