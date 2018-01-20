Perakendeye sömestr dopingi

Türkiye'de karne alan 18 milyon öğrenci ocak ayında perakendecinin de yüzünü güldürecek. Karnesi iyi olanlara hediye vermek, kötü olanların ise moralini yükseltmek için yapılacak alışverişler, sektörü hareketlendirdi.
Hediye tercihlerinde öncelik teknoloji mağazalarının. Mağaza vitrinlerine yansıyan indirimlerle birlikte satışların yüzde 50 oranında artmasını beklediklerini dile getiren MediaMarkt CEO'su Yenal Gökyıldırım, notebook, gaming notebook, akıllı telefon
, konsol ve bluetooth speakerların daha fazla satmasını beklediklerini söyledi. OYUN OYNAYACAKLAR
Satışlarda ortalama yüzde 20 seviyelerinde artış beklediklerini dile getiren Teknosa CEO'su Bülent Gürcan ise, "Gençler teknoloji ile iç içe yaşadıklarından, karnelerini alan öğrencilere en çok hediye edilen ürünlerin başında teknoloji ürünleri geliyor. Notebooklar, tabletler, oyun konsolları, oyun aksesuvarları ve akıllı telefonların karne hediyesi ve tatil için en çok tercih edilen ürünler olacağını düşünüyoruz. Gaming notebooklara talep artacaktır. Giyilebilir ürünler, akıllı oyuncaklar, drone gibi hobi ürünleri de bu yıl karne hediyelerinin gözdesi olabilir" diye konuştu. AVM'LERDE EĞLENCE ALANLARI DOLACAK
Tatil AVM
'leri de harekete geçirdi. Havaların soğuk olması nedeniyle tatile çıkmayan ebeveynler AVM'lerde vakit geçirecek. Buna paralel olarak en fazla teknoloji mağazalarıyla, eğlence ve yeme-içme alanlarının hareketlenmesi bekleniyor. İstinyepark Genel Müdürü Uğur Berk ziyaretçi sayılarında en az yüzde 5 artış beklediklerini kaydetti. OYUNCAK VE MOBİLYA DA GÖZDE
Sömestrde satışı artan kategorilerden biri de ev geliştirme. Tekzen Pazarlama Müdürü Mehmet Can Kızılkaya geçen yılın aynı dönemine göre satışlarda yüzde 25'lik bir artış beklediklerini, genç odalarının öne çıktığı mobilya
, aydınlatma ve banyo kategorilerinde artış yaşandığını dile getirdi. İlkokul öğrencilerinin en çok vakit geçirmeyi sevdikleri alanlardan birisi de oyuncakçılar. Toyzz Shop Pazarlama Grup Müdürü Didem Özgüven, satışlarda geçen yıla göre yüzde 15 artış beklediklerini söyledi. En fazla satışın çizgi film karakter oyuncaklarında olması öngörülüyor...