5.5 milyon Rus turist yolda

Geçtiğimiz günlerde Rusya
ile Mısır
arasında yapılan turizm anlaşması gözleri Türk turizm sektörüne çevirdi. 2017'de 5 milyona yakın Rus turist
sayısına ulaşan Türkiye'de, Rusya'nın Mısır'a yeniden uçak seferlerini başlatmasıyla birlikte "Türkiye pazarı Mısır'a mı kaptıracak?" sorusu gündeme geldi. Rusya'nın sadece Kahire seferlerini başlattığını belirten turizmciler, "Bizim için önemli olan Sharm El Şeyh
seferlerinin başlatılması. Eğer burası haziranda açılırsa bizim özellikle eylül-ekim dönemimizi bir miktar etkiler. Ancak her durumda yüzde 10'luk bir artış yaşanır, 2018'de 5.5 milyonu yakalarız" değerlendirmesini yaptı. GÖZLER SHARM EL ŞEYH'DE
Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Mısır ile Türkiye'nin birbirini tamamlayan pazarlar olduğunu belirterek, Rus turistin kış mevsiminde Mısır'ı yazın ise Türkiye'yi tercih ettiğini söyledi. Ayık, "Biz her durumda yüzde 10'luk bir artış yaşanacağını düşünüyoruz. Mevcut rezervasyonlarımız da bunu gösteriyor" diye konuştu. Rusya'nın en büyük tur operatörleri arasında yer alan Anex Tour'un patronu Neşet Koçkar da, Rusya'da hâlâ Sharm El Şeyh uçuş izninin çıkmadığını belirterek, şunları anlattı: "Eğer bu pazar martta açılırsa bizi ciddi etkiler. 5 milyonu dahi zor yakalarız. Ancak bizim duyumlarımız buraya uçuş izninin haziranda açılacağı yönünde. Bu da turizmci için en önemli dönem olan ekim-kasım dönemini etkiler. Mısır açılmasaydı biz Rus turist sayısında 1 milyona yakın bir artış bekliyorduk. Bu artış oranı muhtemelen 500 binlerde kalır."