Setcard hacklendi, çalışanlar mağdur oldu

Yemek kartı sektöründe hizmet veren Setcard geçtiğimiz perşembe günü büyük bir siber saldırıya maruz kaldı.

400 BİN KİŞİ ETKİLENDİ

Hürriyet'ten Ceyhun Kuburlu'nun haberine göre şirketin tüm sistemleri hacklenirken, 400 bin kullanıcı da mağdur oldu. Setcard ise sorunu gidermek için çalışma başlatırken, bazı kullanıcıların hesaplarındaki bakiyelerin de sıfırlandığı gözlendi.

Sistemin bir kaç gün içerisinde normale döneceğini anlatan Setcard Finans Müdürü Orkan Baki, "Çok büyük bir saldırıyla karşı karşıya kaldık. Bu durumdan 400 bin kullanıcımız etkilendi. Sistemlerimizi tekrar eskisi gibi hizmete almak için mücadele veriyoruz. Ancak bu çok kolay bir durum değil" dedi.

"AMERİKALI UZMANLARDAN YARDIM ALIYORUZ"

Şirket ile ilgili olarak sosyal medyada asılsız iddialar olduğunu da dile getiren Orkan Baki, şu değerlendirmeyi yaptı: "Şirketin iflası gibi bir durum söz konusu bile değil. Biz Türkiye'de yemek kartı hizmetini sunan en büyük yerli oyunculardan biriyiz. Bugüne kadar da karşı karşıya kalmadığımız bir durum söz konusu. 7-8 farklı noktadan tüm altyapı sistemlerimize saldırı düzenlendi. Amerikalı uzmanlardan da destek alıyoruz. Bu sorunu en yakın zamanda çözüme kavuşturacağız. Bakiyesi sıfırlanan ya da fazla para olan hesaplarla ilgili olarak da düzenlemeler en yakın zaman içerisinde yapılacaktır."