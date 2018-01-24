Bu yıl yüzde 8 büyüyeceğiz

Bugüne kadar 500'ün üzerinde proje ve 100 binin üzerinde konut üreten Kuzu Grup
, 2018'de yeni projelere hayat vermeye hazırlanıyor. Kuzu Grup Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Özen Kuzu
, "İran ve Cezayir'de inşa ettiğimiz uydu şehir projesi ve Batı Tahran Atık Su Arıtma Tesisi'nin inşaat çalışmalarını sürdürüyoruz. 631 konuttan oluşan SeaPearl Ataköy'ün 1. etabını, sahiplerine teslim ettik" dedi. 2017'de İSKİ dahilinde tüm Avrupa yakası ve Bursa'da BUSKİ dahilinde atık su ve içme suyu arıtma tesislerinin işletme işlerini aldıklarını dile getiren Kuzu, "İSKİ Baltalimanı Atıksu Ön Arıtma Tesisi'nin inşaat işi ihalesini kazandık. BUSKİ dahilinde inşa ettiğimiz Türkiye'nin ilk çamur yakma ve enerji üretim tesisinin inşasını tamamlayıp işletmeye aldık" diye konuştu. Bu yıl yüzde 7 ila 8'lik bir büyüme hedeflediklerinin altını çizen Kuzu, "Kuzey Afrika
ve Ortadoğu'ya yoğunlaştık ancak farklı potansiyel pazar arayışımız devam ediyor" dedi. Kuzu, "SeaPearl Ataköy'ün 2. etap ve Jumeirah Group'ın işletmesini yapacağı otelimizin çalışmalarına devam ediyoruz. Kuzu Effect projemizin teslimlerini 2018 Eylül ayında, Kumru Ankara projemizin teslimlerini ise nisanda yapmayı hedefliyoruz. Bu yıl açıklayacağımız yeni projelerimiz olacak" ifadelerini kullandı. DEV PROJELER YABANCIYI ÇEKTİ
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İstanbul, 3. Havalimanı gibi mega projelerin yabancı yatırımcıyı Türkiye'ye çektiğinin altını çizen Kuzu, "Devletimizin konut satışına verdiği teşvikler, faiz indirimleri, tapu harcı ve damga vergisindeki indirimler ile sektörümüz 2017'de ivme kazandı. Düzenlenen kampanyalar, lansmanlar ve firmaların uyguladığı cazip ödeme koşulları ile gayrimenkul sektörü 2017'yi rekorla kapattı" diyen konuştu. Kuzu, sektör olarak dünyada ses getiren marka projelere imza atmaya devam edeceklerini ifade etti. 10 YILDA KONUT SATIŞLARI ÜÇ KATINA ÇIKTI
2017'de konut satışının 2016'nın 68 bin adetin üzerine çıktığını ve yeni bir rekora imza atıldığını dile getiren Kuzu, son 10 yıllık dönemde konut satışlarının 3 katına çıktığını, yabancıya yapılan konut satışlarında da bir önceki yıla göre yüzde 22.2 artış yaşanarak, 22 bin 234 konut satışı gerçekleştiğini söyledi.