Yeni sigortayla kimse konutzede olmayacak

Vatandaşı mağdur eden tamamlanmayan projeler sorunu bitiyor. Türkiye'de konutzede kavramını sona erdirecek sigortada ilk adım atıldı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı maketten konut satışlarında yaşanabilecek mağduriyetleri önlemek için uygulamaya aldığı bina tamamlama sigortasında ilk poliçe düzenlendi. Kefalet sigortası alanında uzmanlaşmış Rosenberg&Parker Türkiye'nin aracılığında bir sigorta şirketi Tepe İnşaat'ın İstanbul Ömerli'deki Tepe Aura
Evleri için poliçeyi imzaladı. Böylece Tepe Aura projesinden konut sahibi olmak isteyenler konutları teslim alıp alamayacakları endişesi yaşamayacak. 100 BİN KONUT HEDEFTE
Rosenberg&Parker Türkiye CEO'su Meltem Gezen, 3 yıldır bakanlıkla birlikte mevzuatla ilgili çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Verilen emeklerin karşılığı olan bu ilk poliçe ile birlikte geliştirici firmalar tüketicilerin teminat altına alınması anlamında bir seçeneğe daha kavuştu" dedi. Bina Tamamlama Sigortası ile Türkiye'deki konut projelerinin 1.5 yıl içerisinde 2 milyar dolarlık bir gayrinakdi kaynakla teminat altına alınacağını öngördüklerini söyleyen Gezen, "Tepe İnşaat'ın yanı sıra şu anda 3-4 poliçe görüşmemiz daha başladı. Bina tamamlama sigortası için 2 yeni sigorta şirketi de hazırlanıyor. KONUTDER ve GYODER üyesi geliştiricilerle bu süreçte de temastayız" diye konuştu. Gezen, 2 milyar dolarlık bu kaynakla Türkiye'de 100 bin konutun teminat altına alınabileceğini belirtti. 690 BİN LİRA PARA CEZASI VAR
İnşaatlarda projeyi koruma altına almak zorunlu. 4 yöntemden birini uygulamayan şirketlere 690 bin lira para cezası uygulanıyor. 30 ve üzeri konuta sahip projelerde sigorta yapılabiliyor. SİSTEM ÜÇ TARAFLI BİR GARANTİ SÖZLEŞMESİ
Sigortanın bir garanti sözleşmesi olduğunu anlatan Meltem Gezen, şunları söyledi: "Kanunda tüketicinin korunması için şirketlere 4 alternatif sunuluyor. Bunlar, Bina Tamamlama Sigortası, banka teminat mektubu, hakediş sistemi ve bakanlığın uygun gördüğü alternatif bir model. Hakediş sisteminde, ödemeler bankada bloke ediliyor ve projeyi geliştirmek için sağlanan kaynak, geliştiricinin kullanımına açık olmuyor. Banka teminat mektubu seçeneğinde her tüketici için ayrı bir mektup alınması gerekiyor. Bina tamamlama sigortası, ön ödemeli konut satış hasılatını tüketici lehine koruma altına alıyor. Risk banka ve sigorta şirketi arasında dağılırken, ön ödemeli konut satışı hasılatı tamamıyla geliştiricinin kullanıma açık oluyor." Bir sigorta poliçesinde sigortalı ve sigortacı şeklinde 2 taraf bulunurken, Bina Tamamlama Sigortası'nda sigortacı, geliştirici şirketler ve tüketiciler olmak üzere 3 taraf bulunuyor.