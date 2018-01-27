Sevakin Adası’nda ilk aşama tamam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aralık ayında gerçekleştirdiği Sudan ziyareti kapsamında restore edilmesini istediği Sevakin Adası'nda ilk çalışmalar bitti. Sevakin Adası'nın restorasyon amacı ile Türkiye'ye tahsisi kapsamında ilk aşama saha tetkik çalışmaları TİKA teknik heyetince tamamlandı.

SUDAN'DAN SELAM VAR

Tarihi ve kültürel gelişimi dikkate alınarak güvenilir bilgi ve belgelere ulaşılması amacıyla başta Sudan Federal Hükümeti Turizm Bakanlığı yakın çalışma yürüten TİKA ekibi, Sudan'ın Kızıldeniz'e açılan kapısı konumundaki tarihi ada ile ilgili saha etüdü ve incelemelerinin ilk bölümünü tamamlayarak Türkiye'ye döndü. Sudan tarafından yürütülmekte olan çalışmalarda yer alan Kızıldeniz Eyaleti Valisi Ali Ahmad Hamid, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sudan halkının selam ve teşekkürlerini iletti.