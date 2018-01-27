Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Sevakin Adası’nda ilk aşama tamam

’nda ilk aşama tamam

DERVİŞ UĞURLU Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 27.1.2018
Sevakin Adası’nda ilk aşama tamam

Cumhurbaşkanı 'ın aralık ayında gerçekleştirdiği Sudan ziyareti kapsamında restore edilmesini istediği 'nda ilk çalışmalar bitti. Sevakin Adası'nın restorasyon amacı ile 'ye tahsisi kapsamında ilk aşama saha tetkik çalışmaları TİKA teknik heyetince tamamlandı.

SUDAN'DAN SELAM VAR
Tarihi ve kültürel gelişimi dikkate alınarak güvenilir bilgi ve belgelere ulaşılması amacıyla başta Sudan Federal Hükümeti Turizm Bakanlığı yakın çalışma yürüten TİKA ekibi, Sudan'ın Kızıldeniz'e açılan kapısı konumundaki tarihi ada ile ilgili saha etüdü ve incelemelerinin ilk bölümünü tamamlayarak Türkiye'ye döndü. Sudan tarafından yürütülmekte olan çalışmalarda yer alan Kızıldeniz Eyaleti Valisi Ali Ahmad Hamid, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sudan halkının selam ve teşekkürlerini iletti.

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sevakin Adası’nda ilk aşama tamam
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN