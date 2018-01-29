Haberler Ekonomi Haberleri Gençlere iş için tüm imkânlar seferber

Gençlere iş için tüm imkânlar seferber 12 milyon gence iş fırsatı yaratmak için yeni teşvikler yaşama geçirildi. Nitelikli danışmanlık için eğitim programları arttırılıyor