Afrika’da 5 çocuktan biri Adel kullanacak

Anadolu Grubu'nun kırtasiye markası Adel Kalemcilik'in Genel Müdürü Evrim Hizaler, bilinenin aksine dünyada kağıt ve kalem kullanımının düşmediğini her yıl yüzde 15 seviyesinde artış gösterdiğini söyledi. Türkiye'de 25 milyon öğrenci olduğunu ve en yoğun kalem kullanımının ilköğretim döneminde olduğunun altını çizen Hizaler, "6 milyon ortaöğretim öğrencisi var. Türkiye'de öğrenci sayısı son 5 yılda yüzde 13 arttı. Bu artışta en büyük pay, son 5 yıldaki yüzde 48 artış ile üniversite öğrencilerine ait. Söz konusu artış, kırtasiye ürünlerine yönelik talebe de olumlu yansıdı. Türkiye kırtasiye pazarı 2 milyar TL'ye ulaştı" dedi. Türkiye dışında Ortadoğu ve Afrika
ülkelerine odaklandıklarını söyleyen Hizaler, amaçlarının Mısır, İran ve Güney Afrika'da okul çağındaki her 5 kişiden 1'ine Adel markalı kırtasiye kullandırmak olduğunu söyledi. Oyuncak markaları Adeland için çalışmaları yoğunlaştırdıklarını dile getiren Hizaler, oyuncak karakterlerinin bilinirliğini artırmak ve lisanslı karakter yaratmak için çizgi film işine de gireceklerini, oyuncak işinde 1 milyon dolarla başladıkları pazarda iki yılda 10 kat büyüdüklerini söyledi. HEDEF RUSYA'DA İLK 3
Odaklanmayı hedefledikleri Rusya, Mısır, İran pazarları için çalışmalarını tamamladıklarını belirten Evrim Hizaler, 2012'de ortakları Faber-Castell ile Rusya'da ortak girişim olarak kurdukları Faber-Castell Anadolu ile Faber-Castell markasını 5 yılda premium segmentte yüzde 20'lik pazar payına ulaştırdıklarına dikkat çekti. Hizaler şunları söyledi: "Önümüzdeki 5 yıl içinde Rusya pazarında orta segmentteki ilk 3 markadan biri haline getirmeyi hedefliyoruz." İLK 9 AYDA CİRO YÜZDE 15 ARTTI
2017'nin
üçüncü çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre net ciroyu yüzde 15 artırarak 297 milyon TL'ye yükselttiklerini ifade eden Hizaler, 2015'te 77 milyon TL yatırımla Çayırova'da kurdukları yeni fabrika ile yüzde 30'luk kapasite artışı sağladıklarını ve dünyanın en yeni kırtasiye üretim tesisine sahip olduklarını söyledi.
450 çalışan ve 73 bayi ile 32 bin haneye ulaştıklarını ifade eden Hizaler, "Yaratıcı Çocuk, Yaratıcı Beyin" seminerleri ile 6 bin 500 öğretmene ulaştıklarını, 250 bin çocuğa da kırtasiye yardımı yaptıklarını kaydetti. Hizaler, ebeveynlerin çocukları için yaptıkları kişibaşı kırtasiye ürünleri harcamasının 353 TL olduğunu kaydetti.