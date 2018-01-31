Sberbank Denizbank’ı Körfez’e satıyor

Rusya
'nın en büyük banka
sı olan Sberbank, Denizbank'ın satışı için Dubai'nin en büyük bankası Emirates NBD ile görüştüğünü doğruladı. Denizbank'ın yüzde 99.85'lik hissesini 2012'den bu yana elinde tutan Sberbank'tan yapılan açıklamada görüşmelerin henüz başlangıç aşamasında olduğuna işaret edilerek satışın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine dair kesin bir bilginin bulunmadığı kaydedildi. Sberbank'ın piyasalardaki potansiyel fırsatları düzenli olarak değerlendirdiğinin belirtildiği açıklamada, önemli değişiklikler söz konusu olduğunda gerekli duyuruların yapılacağı ifade edildi. Emirates ise konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada "Denizbank için Sberbank ile görüşmelere başladık. Görüşmeler henüz çok erken aşamada" denildi. Açıklamada, görüşmelerin alım-satımla sonuçlanmasının kesin olmadığı da belirtildi. BATI YAPTIRIM UYGULUYOR
2014'ten bu yana ABD ve Avrupa'nın yaptırımları altındaki Sberbank'ın Denizbank'ı satmak için Körfez
'den bankaların da olduğu alıcılarla görüştüğü dün piyasa kapanışına doğru ifade edilmiş ancak Sberbank, Denizbank ve Emirates NBD konuya ilişkin yorum yapmamıştı.