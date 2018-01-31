Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Sberbank Denizbank’ı Körfez’e satıyor

Sberbank Denizbank’ı ’e satıyor

Giriş Tarihi: 31.1.2018
Sberbank Denizbank’ı Körfez’e satıyor
'nın en büyük sı olan Sberbank, Denizbank'ın satışı için Dubai'nin en büyük bankası Emirates NBD ile görüştüğünü doğruladı. Denizbank'ın yüzde 99.85'lik hissesini 2012'den bu yana elinde tutan Sberbank'tan yapılan açıklamada görüşmelerin henüz başlangıç aşamasında olduğuna işaret edilerek satışın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine dair kesin bir bilginin bulunmadığı kaydedildi. Sberbank'ın piyasalardaki potansiyel fırsatları düzenli olarak değerlendirdiğinin belirtildiği açıklamada, önemli değişiklikler söz konusu olduğunda gerekli duyuruların yapılacağı ifade edildi. Emirates ise konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada "Denizbank için Sberbank ile görüşmelere başladık. Görüşmeler henüz çok erken aşamada" denildi. Açıklamada, görüşmelerin alım-satımla sonuçlanmasının kesin olmadığı da belirtildi.

BATI YAPTIRIM UYGULUYOR
2014'ten bu yana ABD ve Avrupa'nın yaptırımları altındaki Sberbank'ın Denizbank'ı satmak için 'den bankaların da olduğu alıcılarla görüştüğü dün piyasa kapanışına doğru ifade edilmiş ancak Sberbank, Denizbank ve Emirates NBD konuya ilişkin yorum yapmamıştı.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sberbank Denizbank’ı Körfez’e satıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN