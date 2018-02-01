Tesla ve Apple'ı yüzde 100 yerli TEMSA taşıyor!

Sabancı Holding iştiraklerinden TEMSA, 2017 yılı değerlendirme toplantısını İstanbul'da gerçekleştirdi. TEMSA Genel Müdürü Hasan Yıldırım'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, şirketin 2017 yılı gerçekleşmeleri ve 2018 hedefleri katılımcılarla paylaşıldı.

HER ÜÇ OTOBÜSTEN BİRİ TEMSA

Hasan Yıldırım, "Yurt içinde faaliyet gösteren 67 servis ağımızla müşterilerimizin beklentilerini en iyi şekilde karşılıyor, onlara en iyi müşteri deneyimini yaşatıyoruz. Yaptığımız yatırımların bir meyvesi olarak, bugün Türkiye genelinde yaklaşık 18 bin 500 adetlik bir araç parkına ulaştık. Diğer bir deyişle, bugün ülkemizde bulunan her üç otobüsten birisinin TEMSA olduğunu söyleyebiliriz. Yurt içindeki finansal performansımızın yanı sıra, yurt dışında da oldukça başarılı bir yılı geride bıraktık. Bu kapsamda, toplam ihracatımızı yüzde 33 gibi yüksek bir büyüme rakamıyla 172 milyon dolar seviyesine ulaştırdık. Sabancı Holding'den aldığımız güçle, gelecekte de ülkemiz ve topluluğumuz için üretmeye, değer katmaya ve istihdam yaratmaya devam edeceğiz. 2018 yılındaki hedefimiz ciromuzu yüzde 20 artırmak; ihracatımızı da 200 milyon dolar seviyesinin üzerine çıkarmak" değerlendirmesinde bulundu.

HER YIL CİRONUN YÜZDE 4'Ü AR-GE'YE GİDİYOR

TEMSA'nın gelecek vizyonu ve hedeflerinden de söz eden Hasan Yıldırım, "TEMSA'nın, artık teknoloji odaklı bir otomotiv şirketinden çok, otomotiv üretimi yapan bir teknoloji şirketi konumuna geldi. Bu durum bizler için büyük bir gurur kaynağı" diye konuştu.

Hasan Yıldırım, "Teknolojinin baş döndürücü bir hızla değiştiği bir dünyada, sadece inovasyonun gücüne inananlar, teknolojisini geliştirebilenler ayakta durabilecekler. Bu yüzden dünyadaki bu büyük dönüşümü en iyi şekilde analiz ediyor, kendimizi sürekli geliştiriyoruz. Her yıl ciromuzun yüzde 4'ünü TEMSA Ar-Ge Merkezi'ne aktarıyoruz. TEMSA Ar-Ge Merkezi'nde 200 personelimiz çalışıyor. Bu çabaların bir sonucu olarak, yüzde 100 Türk mühendislerinin ürünü olan 30 bini aşkın aracımız bugün dünyanın 66 ülkesinde yollarda boy gösteriyor" ifadelerini kullandı.

ELEKTRİKLİ OTOBÜSTE YILLIK YÜZDE 33,5 BÜYÜME

Gelecekten vizyonlarına ilişkin üzerinde durulması gereken öncelikli konulardan birinin de elektrikli araçlar ve 'akıllı şehirler' olduğunu vurgulayan Hasan Yıldırım, "Bugün dünya genelindeki toplu taşımada elektrikli araçların ağırlığı her geçen gün artarken, yapılan son araştırmalar, elektrikli otobüs pazarının 2025 yılına kadar yılda ortalama yüzde 33,5'lik bir büyüme göstereceğini ortaya koyuyor. TEMSA olarak, bugün portföyümüzde yer alan 3 elektrikli aracımızla, ülkemizin ve dünyamızın sürdürülebilir geleceğine de katkıda bulunuyoruz. Portföyümüzdeki elektrikli araç sayımızı yukarı çekerken, mevcut araçlarımızın teknolojisini geliştirerek şarj sürelerini ve menzillerini uzatmak da şirket olarak öncelikli hedeflerimiz arasında" dedi.

"EN YEŞİL HAVALİMANI" OLABİLİR

Akıllı şehir vizyonunun Türkiye için büyük bir fırsat penceresi açabileceğini ifade eden Hasan Yıldırım, "Ülkemiz, son yıllarda hayata geçirdiği mega projelerle bugün dünyayı 'en'lerle buluşturuyor. İstanbul'da bugün inşası devam eden Üçüncü Havalimanı tamamlandığı zaman dünyanın en büyük, en modern havalimanı olacak. Bunun yanında Üçüncü Havalimanı neden dünyanın ilk tam elektrikli havalimanı olmasın… Yaptığımız araştırmaya göre, havalimanı içerisinde ve havalimanı ile şehir bağlantılarında kullanılacak tüm otobüslerin elektrikli olması durumunda, sadece araçların amortisman bedelinde yarı yarıya bir tasarruf sağlamak mümkün. Söz konusu araçların çevreye olan pozitif katkısı ise paha biçilemez… Aynı şekilde Kanal İstanbul çevresinde yapılacak yeni altyapı çalışmalarının da yeni nesil araçlara uygun olarak tasarlanması ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacak. Biz TEMSA olarak, yüzde 100 Türk mühendisliği araçlarımızla, mega projeleri 'elektriklendirmeye' hazırız" dedi.

'AKILLI ŞEHİR' FORMÜLÜ: YEŞİL, GÜVENLİ, ONLINE!

TEMSA olarak, yakın gelecekte toplu ulaşım anlayışını baştan aşağı değiştirecek olan 'akıllı şehirler'in de önemli bir parçası olacaklarını vurgulayan Hasan Yıldırım şöyle devam etti: "Bugün zaten dünyanın çoğu bölgesinde A bölgesinden B bölgesine gitmek mümkün. Fakat 'akıllı şehir' vizyonuyla artık bu iki nokta arasındaki yolculuğunuzun nasıl gerçekleşeceği masaya yatırılıyor. Yolcu bize artık, 'Beni istediğim yere nasıl götüreceksin?' diye soruyor. Bunun karşılığında da bizden temel olarak üç şey talep ediyor: Trafiği çöz ve güvenli bir yolculuk vaat et; çevreye duyarlı ol; seyahat sırasında online olmamı, diğer platformla iletişim halinde olmamı sağla. Bu talepler aslında bize şunu gösteriyor: Biz artık sadece birer otobüs üreticisi değil, aynı zamanda birer servis sağlayıcı olmalıyız."

ABD'DE 1.000'İ AŞKIN TEMSA YOLLARDA

TEMSA olarak tüm çalışmalarını bu vizyonda planladıklarını; teknolojiyi ve inovasyonu yeni projelerin temeline koyduklarını ifade eden Hasan Yıldırım, yatırım planlarına ilişkin de şu ifadeleri kullandı: "Gelecek dönemde de yurt içinde liderliğimizi pekiştirecek adımlar atmayı sürdürecek; ülkemiz ekonomisi için üretmeye, istihdam sağlamaya devam edeceğiz. Bunun yanında, küresel büyüme vizyonumuz ve inovasyon odaklı yatırım stratejimizle TEMSA'nın 'global bir teknoloji şirketi'ne dönüşümünü hızlandıracağız. Bu kapsamda yurt dışındaki yatırım fırsatlarını da yakından inceliyor, satın alma ve iş birliği fırsatlarını değerlendiriyoruz."

TEMSA'nın Fransa'dan Almanya'ya, İspanya'dan Amerika pazarına kadar 66 ülkedeki faaliyetleriyle ilgili bilgileri de paylaşan Hasan Yıldırım, ABD pazarından çarpıcı bir örnek verdi. ABD'de 1.000 adet TEMSA otobüsün yollarda olduğunu belirten Yıldırım, "ABD gibi uzak bir coğrafyada güçlenerek büyümeyi sürdürüyoruz. ABD pazarındaki payımız yüzde 10 seviyesinde. Facebook'tan Netflix'e, Tesla'dan Google ve Apple'a kadar Silikon Vadisi çalışanları bugün TEMSA markalı servis araçlarıyla taşınıyor. Diğer bir deyişle bir teknoloji firması olarak konumladığımız TEMSA, dünyanın teknoloji devlerine hizmet veriyor" diye konuştu.