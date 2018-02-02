2018’e iyi başladık

Mehmetçiğin Afrin'deki operasyonunun ekonomiyi olumsuz etkileyeceğine yönelik yapılan algı operasyonlarını yerle bir eden verilere, dün yenileri eklendi. Ekonomiye güvenin 8.5 yılın en hızlı artışını sergilediği ocakta, sanayiden ve ihracat
tan da müjdeli haberler geldi. Büyümenin öncü göstergelerinden olan imalat sanayi
satın alma yönetici endeksi, 7 yılın zirvesine çıktı. İhracat tarihindeki en iyi üçüncü ocak ayı rakamı elde edildi. Afrin operasyonunun ilk haftasını kapsayan 19-26 Ocak arasında hisse senedi ile tahvil-bonoya yabancı akın etti. 855 milyon dolarla 5 ayın en yüksek yabancı girişi yaşandı. İHRACATTA HEDEF 170 MİLYAR DOLAR
Geçen
yılın üçüncü çeyreğinde büyümeye 3 puan katkı yapan ve 2017'de 157.1 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek ikinci rakamına ulaşılan ihracat, 2018'e de hızlı başladı. Türkiye
İhracatçılar Meclisi (TİM
) verilerine göre, ocakta ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 16.3 artarak 12.2 milyar dolar oldu. OTOMOTİV SEKTÖRÜ YİNE LİDER
İhracat tarihindeki en iyi üçüncü ocak ayı rakamı elde edilirken, ihracattaki artış Kasım 2016'dan bu yana kesintiye uğramadı. Son 12 aylık dönemde, yüzde 10.1'lik artışla 158 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşıldı. Otomotiv
endüstrisi, yılın ilk ayında 2 milyar 286 milyon dolarla en fazla ihracat gerçekleştiren sektör olarak belirlendi. En fazla ihracat artışı yüzde 153.5 ile zeytin ve zeytinyağı sektöründe gerçekleşti. Ocak ayında en fazla ihracat Almanya'ya yapıldı. 160 MİLYAR DOLAR bara jı AŞILACAK
TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi
, yıllık ihracatta 160 milyar dolar barajının aşılacağını belirterek, "Yıl sonunda ise 170 milyar doların üzerine çıkacağız" dedi. Parite değişimlerinin ihracata etkisine değinen Büyükekşi, ocak ayında parite etkisinin pozitif yönlü olarak 842 milyon dolar olduğunu dile getirdi. BİLGİ PLATFORMU KURULUYOR
İhracat Bilgi Platformu ile ilgili de bilgi veren Büyükekşi, "2017'de 162 girişimimiz, melek ve girişim sermayelerinden 103 milyon dolar yatırım aldı. 100 milyonun üstü birinci lig oluyor" dedi. Büyükekşi, Hizmet İhracatçıları Birliği'nin kurulmasıyla ilgili çalışmaları tamamladıklarını da kaydetti. SANAYİCİ SİPARİŞLER İÇİN GAZA BASTI
Dün
ekonomiye ilişkin ilk olumlu haber sanayi cephesinden geldi. İmalat sanayi satın alma yöneticisi endeksi (PMI
) ocak ayında 55.7'ye yükselerek Mart 2011'den bu yana en yüksek değeri aldı ve sektörün yeni yıla güçlü büyümeyle girdiğine işaret etti. Büyümenin temelini yurtiçi ve dışından artan siparişler oluşturdu. Buna paralel olarak üretim ve satın alma faaliyetleri önceki aya kıyasla hız kazandı. ÜRETİM ZİRVEYE ÇIKTI
IHS Markit tarafından İstanbul Sanayi Odası
(İSO) için hazırlanan verilere göre, yeni siparişler endeksi 58.6'ya çıkarak 83 ayın en yüksek değerini aldı. Üretimdeki büyüme 12'nci ayına girerken, üretim alt endeksi de 83 ayın en yüksek değerini aldı. İstanbul Sanayi Odası İstanbul İmalat PMI da son dört yılın zirvesine çıktı. BAHÇIVAN: YATIRIM ZAMANI
İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan
, "PMI verilerinin ocak ayında son 7 yılın en güçlü genişlemesini yaparak 2018 yılına coşkulu bir giriş yapması, Türkiye'de büyümenin sanayi ve üretim ağırlıklı bir vitese geçiş yaptığına işaret ediyor. Bugün artık sanayi üretiminde ulaşılan seviyelerle kapasiteler aşılmaya başlandı. Bu nedenle artık sanayi sektörümüzde gerek kapasite artırıcı ve gerekse yeni yatırımların gerçekleşmesini beklemekteyiz" dedi. HER DOLAR KURŞUN KADAR ETKİLİ
İhracat verilerini Toyota'nın Sakarya
Fabrikası'nda açıklayan Büyükekşi, ihracatta yeni rekorların Zeytin Dalı Harekâtı'na verilecek en iyi destek olduğunu anlattı. Büyükekşi, ülkeye kazandırılan her doların terörizme karşı mücadelede bir kurşun kadar etkili olacağını söyledi. Atilla Serdar HAMZAOĞLU