Endüstriyel ambalaj sektörünün parlayan yıldızı

Yaklaşık 14 yıl önce Yalova'da kurulan ve endüstriyel ambalaj sektöründe her geçen yıl biraz daha adından söz ettiren Benoplast, ülke ekonomisine katma değer sağlamayı sürdürüyor. Yenilikçi vizyonu ile endüstriyel ambalaj başlığı altında plastik taşıma ve depolama sistemleri üreten Benoplast, Yalova, Kütahya ve Isparta'da ki üretim tesislerinin yanı sıra, yine Yalova'da kendi ihtiyacını karşılamak için kurduğu geri dönüşüm tesisi, Türkiye'nin 6 bölgesinde konumlandırılmış olan satış ağı ve 375 çalışanı ile kısa sürede plastik taşıma sistemleri üretiminde öncü konumuna geldi.

'ÜÇ ANA GRUPTA ÜRETİM'

Benoplast'ın plastik enjeksiyon kalıplama yöntemi üretimini gerçekleştirdiği ana ürün gruplarının, malzeme taşıma, saklama, istifleme ve depolamaya yönelik fonksiyonlu plastik kasa, konteyner ve plastik palet olmak üzere üçe ayrıldığını belirten Birol Önderoğlu, "Türkiye ve dünya pazarındaki hedeflerimize 350'ye yakın ürün çeşidi ile ulaşmaya çalışıyoruz. Müşterilerimizin her geçen gün değişen ihtiyaçlarını önceden tespit ederek ergonomik, plastik sektörüne katkı sağlayacak, ürüne özel çözümler üretmeye özen gösteriyoruz. Ar-ge, tasarım ve teknolojiye özellikle hassasiyet gösteriyoruz. Gıda, otomotiv, lojistik, elektronik, kimya, tekstil sektörleri başta olmak üzere sektör liderlerinin neredeyse tamamında ürünlerimiz kullanılıyor. Bu da hakim ve yenilikçi kimliğimizi ön plana çıkarıyor" diye konuştu.

'ÇEVRE BİLİNCİNE HAKİMİZ'

Çevre bilincine de büyük hassasiyet gösterdiklerini belirten Önderoğlu, "Çevre duyarlılığının ürünü koruma ile başladığını biliyoruz. 2008'de Yalova'da Plastiko Geri Dönüşüm Tesisi'ni kurduk. 30 bin metrekare üzerine kurulu 5 bin metrekarelik tesislerimizde geri dönüşüm işlemine tabi tutulan plastik ürünler hammadde olarak kullanıma hazır hale getiriliyor. 2017'de 15 bin ton plastiğin geri dönüşümüne katkıda bulunduk" dedi.