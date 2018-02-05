Yalova yerli otomobil üssü olmaya talip

YTSO Başkanı Tahsin Becan, Yalova
'nın pek çok ilde bulunmayan önemli özelliklere sahip olduğuna dikkat çekti. Stratejik konum, yüksek yaşam standartları, iyi yetişmiş insan kaynağı, planlı şehircilik, iklim koşulları, havaalanlarına yakınlık, Ro-Ro terminali, İstanbul, Bursa ve Kocaeli'ne 45 dakika mesafede oluşu gibi avantajlara sahip olan Yalova'nın "yerli otomotiv üssü" olmak için gerekli şartları taşıdığını söyledi. Başkan Becan, "Bu konuda çalışmalarımız sürüyor. Türkiye'nin yerli otomobil üretiminin hayata geçmesini sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu ve koyduğu hedef doğrultusunda atılan adımlarla ülkemiz kendi otomobilini üretebilecek ve dünya ile rekabet edecek konumda olacaktır. Bu fikri sırtlanan 5 babayiğit yatırımcıyı tebrik ediyorum, kendilerini ilimize davet ediyorum, onlara her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum" dedi. 6 ADET OSB
Kurulum çalışmaları devam eden 6 adet OSB'ye sahip olduklarını söyleyen Tahsin Becan, "Sanayi ve lojistik sektörünün önde gelen firmalarının oluşturduğu Avrasya OSB ve Yalova Gemi İhtisas OSB'de mülkiyet sorunu çözümlenmiş olup, parsel tahsislerine başlanmıştır. Tarıma Dayalı Çiçekçilik OSB'de parsel tahsis aşamasına gelmiştir. Kalıpçılık İhtisas OSB, Taşıt Araçları OSB ve Makine imalatına yönelik olacak İMES OSB'de ise kamulaştırma devam etmektedir" diye konuştu. ÇİCEKÇİLİK ÖN PLANDA
Yalova'da tersane ve çiçekçilik sektörlerinin dikkat çektiğini belirten Becan, "Yalova ihracatının büyük bir kısmı Tersane Bölgemi'zde üretilen gemilerin ihracından oluşmaktadır, aynı zamanda sağlamış oldukları istihdam ödedikleri vergiler ile de hem ülke hem de il ekonomisine büyük katkı sağlamakta. İlçe süs bitkileri de önemli bir yere sahip" dedi. 'ODAMIZ ARTIK ÇOK DAHA AKTİF'
Oda çalışmaları hakkında da bilgiler veren Başkan Tahsin Becan, "Üyelerimize verilen hizmetlerin kolaylaştırılması için tek durak anlayışı ile artık tüm ödemeleri ve harçları odamızdan tahsil edebilir konuma geldik. Yine odamız tarafından uzun yıllardır güncellenmeyen ve yenilenmeyen internet sitemizi yeniledik ve daha aktif hale getirdik.