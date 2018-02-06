ABD'de dış ticaret açığı 9 yılın zirvesine yükseldi

ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, dış ticaret açığı, 2017'nin aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 5,3 artarak 53,1 milyar dolara yükseldi.

2008'den bu yana en yüksek ticaret açığı olarak kayıtlara geçen veriye ilişkin piyasa beklentisi 52 milyar dolar olarak belirlenmişti.

Ticaret açığının aralıkta son 9 yılın en yüksek seviyesine yükselmesinde, ithalatın yüzde 2,5 artarak 256,5 milyar dolara çıkması belirleyici oldu. Ülkenin ihracatı, aynı dönemde önceki aya kıyasla yüzde 1,7 artarak 203,4 milyar dolara yükselmesine karşın açığın büyümesine engel olamadı.

Bu arada, geçen yılın kasım ayına ait dış ticaret açığı verisi, 50,5 milyar dolardan 50,4 milyar dolara revize edildi.

- AÇIK, TRUMP'IN İLK YILINDA REKOR KIRDI

Veriler ayrıca, yıllık dış ticaret açığının 2017'de toplam 566 milyar dolara ulaşarak 2008'den bu yana en yüksek seviyesine yükseldiğini gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın küçültmeyi taahhüt ettiği ticaret açığının, ilk başkanlık yılında 9 senenin rekorunu kırması, Beyaz Saray'ın korumacı ticaret politikalarının işe yaramadığı şeklinde değerlendirildi.