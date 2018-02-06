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dikkat! da yeni dönem başlıyor

Giriş Tarihi: 6.2.2018 10:24 Güncelleme Tarihi: 6.2.2018 10:30
Araç sahipleri dikkat! Plakada yeni dönem başlıyor

SAHTE PLAKAYA SON

Araçların satış, devir ve tescil hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin yönetmelikte gerçekleştirilen değişiklikler ile sahte satışının önüne geçilecek.

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Araç sahipleri dikkat! Plakada yeni dönem başlıyor
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