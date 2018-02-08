Bakanlık düğmeye bastı!

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca hazırlanan ve torba yasa tasarısı içerisinde TBMM'ye sevk edilen düzenlemelerde 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu'nda yapılacak değişiklikle devlet koruması altında, kuruluş bakımında büyüyen kişilerin kamuda "memur" olarak istihdam edilmesine yönelik süreçlerin kolaylaştırılması ve eğitimleri dikkate alınarak branşlarına uygun alanlara atanması öngörülüyor.

Düzenlemenin yasalaşması durumunda, reşit olma sebebiyle hakkındaki korunma/bakım tedbiri kararı sona eren gençler, 5 yıl içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarına atanmak için başvurabilecekler. Var olan düzenlemede gençlere başvuruları için iki yıl süre verilirken, uygulamanın özellikle eğitimleri devam edenler açısından bazı mağduriyetlere neden olduğu ifade ediliyor.

Sürenin 5 yıla çıkarılması ve himaye onayını da içine alarak başlatılmasıyla koruma ile bakım altında yetişen gençlerin hak kaybına uğramasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

EĞİTİMLERİNE UYGUN KADROLARA GEÇECEKLER

2828 sayılı kanunda yapılacak bir başka düzenlemeyle de lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunu olarak mesleki unvanları dikkate alınmadan memur kadrosuna atanan gençlerin kamudaki unvan değişikliği sınavlarının kurumdan kuruma göre değişiklik göstermesi, uzun süreler boyunca sınav açılmaması gibi nedenlerle yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda özellikle eğitim düzeyi yüksek gençlerin iş motivasyonunun düşmesinin engellenmesi ve özlük haklarının iyileştirilmesi için mesleki unvanları dışındaki kadrolarda istihdam edilenlerin aldıkları eğitimlere uygun kadrolara geçişleri gerçekleştirilecek.

GERİYE DÖNÜK İŞLEYECEK

Söz konusu düzenlemeler daha önce kamuda istihdam edilen ve öğrenim durumlarına uygun kadrolara atanmamış kişileri de kapsayacak.

Yasal düzenlemenin çıkması durumunda bu durumdaki çalışanlar yine 5 yıl içerisinde başvuruda bulunarak, öğrenim durumlarına uygun kadrolara geçebilecek.

Kuruluş bakımından çıktıktan sonra kamuda atanan ve memurluğu sürecinde üniversitelerin öğretmenlik, mühendislik gibi bölümlerinden mezun olan fakat aldığı eğitime uygun bir kadroya atanamayan kişilerin başvuru yapmaları durumunda bu talepleri yerine getirilecek.

Düzenleme, kamuda bu durumda çalışanların özlük haklarında da önemli iyileştirmeleri beraberinde getirecek.

"ÇOCUKLARIMIZIN YARARINA SEVİNDİRİCİ VE FAYDALI BİR DÜZENLEME"

Yetiştirme Yurtları Gençlik, Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği (YURT AY DER) Genel Başkanı Kudret Bulut, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu değerlendirmede bulundu:

"Eğitimine devam eden gençlerimiz veya kamuda memur olarak çalışırken eğitim süreçlerini tamamlayanların bu düzenlemelerde gözetilmiş olması bizleri çok sevindirdi. Çocuklarımızın yararına sevindirici ve faydalı bir düzenleme olmuş. Yurtlarda yetişen gençlerin mağduriyetleri kademeli olarak çözülmeye başlandı. Dilerim koruma kararı kaldırılan ve geçmiş dönemlerde yaptıkları suçtan işe yerleşemeyenler çocuklar için de iyileştirme yapılır. Ayrıca koruma kararı kaldırılan gençlerin komisyonunda mutlaka sivil toplum örgütünden bir elaman bulundurulması da bizim için önemli."

Bulut, hakkındaki koruma/bakım tedbir kararı sona eren gençlerin kamuya başvuru süreçlerinin iki yıldan beş yıla çıkarılmasının da eğitim süreçleri açısından önemli olduğunu vurguladı.

Kamuda istihdam edilecek veya düz memur olarak çalışanların da artık eğitimleri dikkate alınarak uzmanlık alanlarına göre branşlarda çalıştırılabileceğine dikkati çeken Bulut, gençlerin eğitim alanlarına göre sevdiği branşta hizmet etmesinin sağlanacağını vurguladı.

Bulut, tahminlerine göre bu kapsamda 600 kişinin bulunduğunu aktararak, "Sırf Maliye Bakanlığında 70 kişinin bulunduğunu biliyoruz. Belki buna ek olarak kamuya istihdam edilecek gençlerin öncelikle kurum denetimi altında bulundurulması ve gençlerimize 6 ay süreyle kişisel eğitimlere, tabii tutularak işe başlatılmaları da çok önemlidir. Bu uygulamanın da sistematik ve düzenli bir hale getirilmesini talep ediyoruz." sözlerine yer verdi.